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苗栗頭份下水道2期動工 國土署掛保證可降低交通衝擊
苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道第一期工程受管線等因素影響，施工長達5年，地方埋怨交通黑暗期太長，苦不堪言。昨天第二期動工，國土管理署副總工程司蘇建隆等人「掛保證」，在規畫及調查下很多的功夫，可以降低衝擊交通程度。
頭份永貞路、民族路、八德一路一帶地勢低窪，原排水系統不足應付豪大雨，縣府在下游中港溪邊，2014年先完工啟用永貞抽水站第一期；N2D幹線雨水道第一期中央補助6500萬，設置長733公尺雨水箱涵連接到民族路，但2017年施工以來衍生交通黑暗期，縣府施工單位被罵5年。
縣府指出，民族路是老路，路幅不大且地下管線密集，光遷移台灣自來水公司管線就花了2年，直到2022年才完工，二期工程經費6500萬元，往上游延伸施作民族路48公尺、八德一路513公尺。
其中，民族路於一期工程時，已先遷移台水及灣中油管線，八德一路也先試挖，因路幅較寬，將避開台電力公司高壓管線，遷移台電弱電、寬頻等管線，施工路段都可以維持雙向交通，降低衝擊。
縣長鍾東錦昨天出席動工開工儀式，表示讓鄉親免於淹水恐懼，地方責無旁貸。針對居民憂心重演交通噩夢，蘇建隆說，二期規畫及調查下了很多功夫，經費也到位，可預期明年底順利完成。
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