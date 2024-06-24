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桃園77藝文町重新開園 全台首家西餐廳「波麗路」進駐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園77藝文町今重新開園，市府文化局舉辦開園典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園77藝文町今重新開園，市府文化局舉辦開園典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園77藝文町受疫情影響虧損上千萬，原經營團隊提早退出營運，市府採OT形式公開招商，經多次流標，今天終於重新開園。新團隊引進展覽、書店、餐飲及假日市集，全台第1家西餐廳「波麗路」也即將進駐開設第1家分店，吸引在地民眾關注。

77藝文町前身是桃園警察局日式宿舍群，2012年公告登錄為桃園市歷史建築，市府修復活化後委外營運，但因疫情緣故，原營運團隊去年9月提前終止契約，文化局重啟促參OT招商營運，今年3月與時藝行銷完成簽約，促參營運期間為10年。

文化局表示，營運團隊已規畫多元展覽活動、閱讀選物空間、品牌聯名餐飲及假日市集，其中，園區首檔展覽「茶語繾綣－台日工藝陶瓷與茶器展」邀請台灣及日本兩地工藝家，展示傳統工藝品的精湛工藝。

而1934年創立的波麗路餐廳，這次也參與合作，首度跨出台北進駐桃園77藝文町，讓許多市民引頸期盼。

波麗路第3代廖英鈞表示，首次跨足外縣市，除轉型也希望延續古蹟餐廳概念，77藝文町與本店有些許區隔，以輕食類為主，後續將視營運狀況調整，店內也會展示老店的餐具、歷史軌跡。

文化局今舉行重新開園典禮，市長張善政表示，77藝文町試營運期間，他曾帶著妻子來體驗，除了歷史建築的可看性，園區內有多株老樹，很適合全家大小來此用餐、散步。

今活動現場也安排說書人講述警察宿舍老故事，以及小小警察熱鬧舞蹈開場，轄區桃園警分局也出動警用重型機車，向現場民眾加強治安、交通及詐騙宣導。

桃園77藝文町今重新開園，市府舉辦開園典禮，警方也出動警用重型機車向民眾宣導。記者朱冠諭／攝影
桃園77藝文町今重新開園，市府舉辦開園典禮，警方也出動警用重型機車向民眾宣導。記者朱冠諭／攝影

張善政 文化局 日本 桃園 歷史建築

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