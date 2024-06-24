極危台灣原生種「漏盧」回娘家 苗縣新埔國小、社區一起種下

苗栗縣通霄鎮新埔山坡地是極危等級台灣原生種漏盧唯一棲地，國家植物園方舟計畫啟動復育，農業部林業及自然保育署新竹分署今天與新埔國小師生、社區一起種下，希望漏盧繁殖遍地開花。

漏盧被台灣維管束植物紅皮書列為極危等級，新竹分署指出，一度70年未在野地發現，直到幾年前在新埔日落大道旁山坡發現一處棲地，新竹分署、林業試驗所2022年2月啟動國家植物園方舟計畫，移植至新竹分署保種園照養，去年開花結實，今天種回新埔。

這場「漏盧回家-嶺頂福德祠受脅植物栽植活動」，新竹分署與新埔國小師生、新埔社區發展協會、新埔社區居民，及苗栗縣政府人員，在嶺頂福德祠周邊種下漏盧，及在地珍稀植物島田氏雞兒腸、新竹油菊。

新竹分署指出，嶺頂福德祠在丘陵淺山，靠海迎風坡面，常受到強勁的東北季風與颱風的影響，再加上偶發的火燒山，因此長期維持草生狀，特殊的地理環境成了漏盧等稀有植物棲地，新埔更是唯一有漏盧野外生長的地點。