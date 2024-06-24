竹縣五峰鄉幸福巴士轉型愛心巴士 新增3路線今通車

因應新竹客運公路客運路線不續營，新竹縣各鄉鎮市公所紛紛爭取中央補助辦理幸福巴士，其中五峰鄉幸福巴士去年開始營運4條路線，今年再由縣府提報計畫獲交通部核定714萬元經費，成功轉型現行愛心巴士，除增加既有4條路線的預約班次，並新增3條預約路線，今正式通車，當中「清泉-竹東線」更可滿足鄉民前往竹東鎮的就學、就醫、採買等交通需求。

五峰鄉公所指出，新增3條新路線中，「清泉-竹東線」沿用新竹客運的公路客運「5630」路線站點，於竹東鎮內增加「榮民總醫院」、「竹東鎮公所（市場）」、「火車站」3站，五峰鄉內則隨招隨停，大幅增加居民前往竹東鎮的便利性。

而2條禮拜路線，則是涵蓋五峰鄉17處教會聚會所，「禮拜路線1」服務花園村和竹林村；「禮拜路線2」服務大隘村和桃山村，均提供民眾假日預約搭乘。

今天近午縣府秘書長李安妤出席通車典禮時表示，感謝交通部與新竹區監理所在這個計畫上的大力支持，給予600多萬元的補助款，讓幸福巴士順利推動，同時希望幸福巴士的模式能擴及到全縣13鄉鎮市。

縣府交通旅遊處指出，為減緩及解決新竹客運不續營相關路線的問題，持續關注第一、二階段公告路線是否有客運業者順利接駛。第一階段14條路線已由亦捷科技接手，預計在今年11月接駛；第二階段22條路線由捷乘交通與亦捷科技得標，籌備期限至今年10月，若籌備不及將再展延6個月。

另外，縣府也輔導各公所申請幸福巴士／小黃的中央經費補助，除了現行營運中的五峰鄉、尖石鄉及關西鎮幸福巴士外，湖口鄉、峨眉鄉、新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉分別於今年5月28日與6月7日向中央提出申請。