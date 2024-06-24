不要有交通黑暗期 苗縣頭份市下水道二期動工備受期待

苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道第一期工程，因管線等影響，施工長達5年交通黑暗期，民眾心有餘悸，今天第二期動工，國土管理署副總工程師蘇建隆等人掛保證規畫及調查多下很多的功夫，可以降低衝擊交通程度。

頭份市永貞路、民族路、八德一路一帶，因地勢低窪，原有排水系統不足應付豪大雨，縣府在下游中港溪邊，2014年完工啟用永貞抽水站第一期，N2D第一期中央補助6500萬元，長733公尺連接到民族路，2017年施工，卻是居民交通黑暗期，縣府施工單位被罵5年。

縣府指出，民族路因是老路，路幅不大且地下管線密集，光是遷移台灣自來水公司管線就花了2年，施工期間上、下班尖峰，影響交通順暢，用路人怨聲載道，預定工期300多天，配合管線遷移等作業，2022年才完工，二期工程經費6500萬元，往上游延伸，施作民族路48公尺，八德一路465公尺。

其中，民族路於一期工程時，已先遷移台水及灣中油管線，八德一路也先試挖，因路幅較寬，將避開台電力公司高壓管線，遷移台電弱電、寬頻等管線，施工路段都可以維持雙向交通，現場會做好交通維護，將衝擊降到最低。

今天動工開工儀式，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議會副議長張淑芬，及頭份市長羅雪珠、蘇建隆等人持鏟動土，並上香祈福工程順利、平安，鍾東錦表示，讓鄉親免於淹水恐懼，地方責無旁貸。

一些地方人士憂心忡忡，擔心重演N2D的噩夢，蘇建隆表示，二期規畫及調查下了很多功夫，經費也到位，可以預期明年底順利完成，降低影響交通程度，並改善八德一路豪大雨淹水的窘境。