影／學生敲碗「呀咧呀咧」 高虹安化身執事大跳晚安大小姐

雙人樂團「ASMRZ」的MV〈晚安大小姐〉在南韓網路爆紅,台灣也跟上這股風潮,新竹市長高虹安日前在市長獎頒獎典禮上,引用〈晚安大小姐〉歌詞It's time to go to bed,提醒學生早點上床休息,不要熬夜。高虹安今天與副市長邱臣遠公布新竹市吉祥物「皮卡」時,也戴上白手套,化身執事大跳晚安大小姐,魔性舞蹈十分吸睛。

新竹市政府今天公布3位吉祥物,分別是喜愛分享新知的「皮卡」及樂於發掘好吃好玩的「風寶」,還有「種子小夥伴」。高虹安表示,新竹市的市鳥是喜鵲,去年喜鵲「皮卡」從地政處誕生後得到市民朋友的歡迎,可愛的形象與人設非常適合做為市政推廣,因此將「皮卡」賦予「竹市特派員」的任務。

高虹安說,除了「皮卡」外,後續也發展出的萌萌大眼吃貨「風寶」,以及俏皮、無厘頭、常常搶走主角風采的「種子小夥伴」。吉祥物們將以活潑可愛的形象,負責傳遞多元市政消息,成為新竹市最佳的行銷大使。

新竹市城銷處長嚴翊琦表示,目前市民朋友已經能在各式圖卡、宣傳海報中看到「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」3位吉祥物,統計到6月中已經有超過50多件申請應用在各局處活動宣傳上,包含環保局的換購電動機車補助、行政處新製作的志工背心、民政處戶口名簿資料夾、教育處的兒童節禮物及市長獎禮品提袋,以及地政處、警察局等等各式宣導文件。還有成功路空軍基地外彩繪打卡牆,也融入皮卡與小種子超級吸睛。