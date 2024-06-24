快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／學生敲碗「呀咧呀咧」 高虹安化身執事大跳晚安大小姐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天與副市長邱臣遠公布新竹市吉祥物「皮卡」時，也戴上白手套，化身執事大跳晚安大小姐，魔性舞蹈十分吸睛。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安今天與副市長邱臣遠公布新竹市吉祥物「皮卡」時，也戴上白手套，化身執事大跳晚安大小姐，魔性舞蹈十分吸睛。記者黃羿馨／攝影

雙人樂團「ASMRZ」的MV〈晚安大小姐〉在南韓網路爆紅，台灣也跟上這股風潮，新竹市長高虹安日前在市長獎頒獎典禮上，引用〈晚安大小姐〉歌詞It's time to go to bed，提醒學生早點上床休息，不要熬夜。高虹安今天與副市長邱臣遠公布新竹市吉祥物「皮卡」時，也戴上白手套，化身執事大跳晚安大小姐，魔性舞蹈十分吸睛。

新竹市政府今天公布3位吉祥物，分別是喜愛分享新知的「皮卡」及樂於發掘好吃好玩的「風寶」，還有「種子小夥伴」。高虹安表示，新竹市的市鳥是喜鵲，去年喜鵲「皮卡」從地政處誕生後得到市民朋友的歡迎，可愛的形象與人設非常適合做為市政推廣，因此將「皮卡」賦予「竹市特派員」的任務。

高虹安說，除了「皮卡」外，後續也發展出的萌萌大眼吃貨「風寶」，以及俏皮、無厘頭、常常搶走主角風采的「種子小夥伴」。吉祥物們將以活潑可愛的形象，負責傳遞多元市政消息，成為新竹市最佳的行銷大使。

新竹市城銷處長嚴翊琦表示，目前市民朋友已經能在各式圖卡、宣傳海報中看到「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」3位吉祥物，統計到6月中已經有超過50多件申請應用在各局處活動宣傳上，包含環保局的換購電動機車補助、行政處新製作的志工背心、民政處戶口名簿資料夾、教育處的兒童節禮物及市長獎禮品提袋，以及地政處、警察局等等各式宣導文件。還有成功路空軍基地外彩繪打卡牆，也融入皮卡與小種子超級吸睛。

嚴翊琦說，至於大家熟悉的吉祥物「河馬樂樂」，也持續擔任市立動物園的行銷大使成員，著重於生命環境教育的議題推廣。

新竹市城銷處長嚴翊琦表示，目前市民朋友已經能在各式圖卡、宣傳海報中看到「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」3位吉祥物。記者黃羿馨／攝影
新竹市城銷處長嚴翊琦表示，目前市民朋友已經能在各式圖卡、宣傳海報中看到「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」3位吉祥物。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天公布2位吉祥物，分別是喜愛分享新知的「皮卡」（藍色）及樂於發掘好吃好玩的「風寶」（白色）。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天公布2位吉祥物，分別是喜愛分享新知的「皮卡」（藍色）及樂於發掘好吃好玩的「風寶」（白色）。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天公布3位吉祥物，分別是喜愛分享新知的「皮卡」及樂於發掘好吃好玩的「風寶」，還有「種子小夥伴」。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天公布3位吉祥物，分別是喜愛分享新知的「皮卡」及樂於發掘好吃好玩的「風寶」，還有「種子小夥伴」。記者黃羿馨／攝影

吉祥物 邱臣遠 高虹安

延伸閱讀

主人皮卡意外落水！忠犬跋涉6公里求救成功

蔣萬安國際粉紅日曬粉紅元素 網敲碗：芭比市長

板橋新埔里暗灰後巷化身彩繪動物樂園

盧秀燕視察白冷國小化身「掃貨女王」 與師生吃限定冰棒消暑

相關新聞

影／學生敲碗「呀咧呀咧」 高虹安化身執事大跳晚安大小姐

雙人樂團「ASMRZ」的MV〈晚安大小姐〉在南韓網路爆紅，台灣也跟上這股風潮，新竹市長高虹安日前在市長獎頒獎典禮上，引用...

感念祖父遺訓 竹科科技業主管捐贈消防救災車回饋社會

新竹縣政府消防局今天獲贈2輛消防救災車，捐贈者為新竹科園區的瑞昱半導體公司資訊技術處長詹德全，他感念曾祖父樂善好施的遺訓...

極危台灣原生種「漏盧」回娘家 苗縣新埔國小、社區一起種下

苗栗縣通霄鎮新埔山坡地是極危等級台灣原生種漏盧唯一棲地，國家植物園方舟計畫啟動復育，農業部林業及自然保育署新竹分署今天與...

竹縣五峰鄉幸福巴士轉型愛心巴士 新增3路線今通車

因應新竹客運公路客運路線不續營，新竹縣各鄉鎮市公所紛紛爭取中央補助辦理幸福巴士，其中五峰鄉幸福巴士去年開始營運4條路線，...

不要有交通黑暗期 苗縣頭份市下水道二期動工備受期待

苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道第一期工程，因管線等影響，施工長達5年交通黑暗期，民眾心有餘悸，今天第二期動工，國土管理...

「桃園海洋日」至7月24日 觀新海濱遊憩設備暑假免費租

桃園市政府為響應2024世界海洋日「喚醒新深度」主題，今天在新屋區永安漁港舉辦「與海相遇」世界海洋日在桃園活動，市長張善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。