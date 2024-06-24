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「桃園海洋日」至7月24日 觀新海濱遊憩設備暑假免費租

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為響應2024世界海洋日「喚醒新深度」主題，今天在新屋區永安漁港舉辦「與海相遇」世界海洋日在桃園活動，市長張善政表示，即日起至7月24日，市府攜手桃園沿海社區、環境教育場域及Xpark，在永安海螺文化體驗園區推出展覽、環境宣導及海岸小旅行遊程，希望透過各靜態及動態遊程推動環境教育，共同守護海洋環境。

每年6月8日為聯合國世界海洋日，桃園市府響應舉辦這項活動，市府攜手桃園沿海社區、環境教育場域及Xpark，進行海岸清潔、靜態展覽及動態遊程三大主軸，因為「海岸小旅行遊程」報名額滿，張善政宣布，新屋牽罟體驗、石滬小旅行及農博園區夜晚觀星3種遊程各加碼1場次，還有夜訪Xpark和探險奇兵遊程抽獎活動，歡迎暑假期間民眾大小來參與。

市府環保局表示，動態遊程包括牽罟捕魚文化體驗、新屋石滬文化體驗、探險活動結合虱目魚解說及料理製作、新屋農博園區夜晚觀星體驗、夜訪Xpark及候鳥觀賞，分6種共24場體驗活動。靜態展覽以桃園4大亮點海岸及海洋塑膠危害為題，不同主題環教宣導與DIY體驗，透過說故事趣味方式，認識桃園海岸及保護海洋大作戰展覽，提供民眾可拍照打卡。

張善政表示，市府透過公私協力定期清理海岸垃圾，目前已有13家民間企業認養桃園海岸，響應環境保護，另外桃園珍珠海岸計畫上月獲觀光署補助4.9億，市府將持續透過特色景點串聯，規畫遊程及探索在地文化，推廣桃園海岸之美。

市府海岸及資源環工程處表示，因應暑假來臨，7月1日至8月31日期間，觀音濱海遊憩區、永安海濱沙灘將設置遊憩設備免費租借服務，包括遮陽傘、海灘椅、海灘墊、兒童玩沙工具組及沙灘排球等設備，鼓勵民眾親近桃園海岸。

桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）主持海洋日動靜態活動。延續至7月24日，歡迎市民大小暑假遊玩。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園 沙灘

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