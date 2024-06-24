感念祖父遺訓 竹科科技業主管捐贈消防救災車回饋社會
新竹縣政府消防局今天獲贈2輛消防救災車，捐贈者為新竹科園區的瑞昱半導體公司資訊技術處長詹德全，他感念曾祖父樂善好施的遺訓，以祖父詹照能名義回饋社會，捐贈2輛總價達280萬元的消防救災車給峨眉、新埔分隊，用實際的行動，力挺消防工作，也展現出科技業主管的荷包深。
詹德全在瑞昱半導體公司服務近30年，現雖居住在新竹市，但其老家位在新竹縣寶山鄉油田村，對新竹縣這塊鄉土有著濃厚的感情，他秉持曾祖父永興公「謙遜和睦，樂善好施」的遺訓，以祖父詹照能名義，捐贈消防局2輛總價達280萬元的消防救災車，用實際的行動，力挺消防工作。
楊文科也提到，新竹市前陣子才發生消防員殉職事件，高層樓救災安全議題也多被社會大眾討論，新竹縣重視高樓救災，添購1輛達70公尺高的雲梯車外，目前全台僅有4輛，其中1輛就在新竹縣，並規畫全面換發消防員入室搜救所需的電子式背架，讓消防同仁救災時也能兼顧自身安全。
在瑞昱半導體公司服務近30年，詹德全現雖居住在新竹市，但老家位在新竹縣寶山鄉油田村，對新竹縣這塊鄉土有著濃厚的感情。他表示，自幼就聽家人分享曾祖父的善舉，更有「謙遜和睦，樂善好施」的遺訓，以取之於社會、用之於社會的精神，也想為家鄉做一些事。
詹德全說，在機緣巧合之下，得知消防單位的配備相對有限，與消防局商討後，決定捐贈2輛救災消防車，且他的家人也都非常支持他，期許能號召更多善心人士一起為消防工作盡一份心力。
消防局長陳中振表示，峨眉鄉、新埔鎮有這2輛救災車的加入，對強化消防的救災能力助益良多，將作為支援災害搶救、水域救溺、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務的交通工具。
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