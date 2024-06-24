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桃市府攜手社區推環境教育 3大主軸促守護海洋

中央社／ 桃園24日電
桃園市長張善政。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府攜手市內沿海社區、環境教育場域及Xpark水族館，以海岸清潔、靜態展覽及動態遊程3大主軸於新屋區永安海螺文化體驗園區推出環境教育，共同守護海洋環境。

桃園市長張善政今天出席新屋區「與海相遇—2024世界海洋日在桃園」活動表示，市府透過公私協力定期清理海岸垃圾，目前已有13家民間企業認養桃園海岸；「桃園珍珠海岸計畫」於5月獲觀光署補助新台幣4.9億元，將持續透過特色景點串聯，規劃遊程推廣桃園海岸之美。

動態遊程方面，張善政指出，區分6種共24場體驗活動，包含牽罟捕魚文化體驗、新屋石滬文化體驗、探險活動結合虱目魚解說及料理製作、觀星體驗、夜訪Xpark及候鳥觀賞活動。

靜態展覽方面，環保局表示，以桃園4大亮點海岸及海洋塑膠危害為題布展，規劃不同主題環境教育宣導課程與DIY體驗，透過說故事等趣味方式，以及走進桃園海岸、海島子民的知識課、隱形的殺手、認識愛海英雄、藍海大聯盟、保護海洋大作戰等6大環教展區，傳遞海洋保護及永續利用觀念。

Xpark水族館 張善政 環保局

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