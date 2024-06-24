親子館踩嬰幼兒玩具作腳底「按摩」 家長怒轟：沒水準

桃園市平鎮區一名年輕家長帶著7個月女嬰到平鎮親子館的嬰幼兒球池玩，看到一名女子腳底踩木球當按摩器，事後還把木球丟回球池，家長以嬰幼兒會將球放嘴巴咬，PO網怒批該女子行為超級噁心又沒水準，市政府婦幼局今天表示，親子館為0至6歲育兒家庭共學場所，如發現不當使用教玩具，可回報工作人員處理，將促請親子館人員加強現場走動管理，避免再發生類似女子行為。

一名年輕家長在臉書社團PO表示，她在本月23日下午帶著7個月大寶寶到平鎮親子館球池遊玩，因女兒正值口慾期抓到東西都往嘴巴塞，發現旁坐一名年近30歲女子雙腳踩著球池的木球在腳底按摩，那女子還對寶寶說「不可以吃球球髒髒什麼的」，之後見該女子把腳底的球丟回球池內，跑到球池又坐又躺，她未見該女子身邊帶有小孩，不知道是怎麼進來的，她心裡覺得快氣死「噁心到靠北」。此PO文引發網友熱議紛紛批評「超沒水準」。

市府婦幼局幼兒托育科表示，市府建置親子館作為0至6歲育兒家庭共學、共玩的友善場所，嬰幼兒正在口慾期，使用親子館教玩具沾溼口水或使用中發現髒汙，均可放置在口水籃或直接交給工作人員，館內人員會統一清潔消毒處理，球池木框也會每周清潔，木球逐一酒精消毒，家長如發現親子不當使用教玩具，可回報工作人員處理，並將請館內人員加強現場走動服務及管理。