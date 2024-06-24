晴空匯火警引發充電樁安全疑慮 議員：公有停車場先設置

新竹市晴空匯火警引發各界對起火原因關注，議員蕭志潔指出，雖在火災報告出爐前，每個人都不應下結論，但其中充電樁超載也是一項可能因素，如今電動汽車已是趨勢，要求市府應優先於集合住宅旁的公有停車場設置增設收費型電動汽車充電樁，減少公安事故。新竹市政府表示，預計今年底設置266槍充電樁。

新竹市電動車籍登記數量截至去年底已達1788輛，僅次於新竹縣位居非六都第二，電動車充電問題也逐漸備受重視。新竹市交通處指出，目前設有27槍電動汽車充電樁，市府也進一步調查電動車籍分布行政區及里別，規畫各公有停車場充電樁數量。

蕭志潔指出，武陵里空軍一村某集合住宅，曾有住戶私設充電樁在住宅停車場內，造成公共安全隱憂，引起居民不滿，最後對簿公堂，才讓私設用戶撤除，加上晴空匯火警，至今有很多推測起火原因，其中充電樁超載也是一項可能因素，在火災報告未出爐之前，每個人都不應下結論，但希望此事能喚起充電樁公共安全和消防安全檢查的重視。

蕭志潔表示，如今電動汽車已是趨勢，公有停車場為市府管理場地，防救災器材完善，應優先於集合住宅旁的公有停車場設置增設收費型電動汽車充電樁，能減少集合住宅用戶私設充電樁，降低公安事故發生機會，而武陵路73巷公有停車場位置佳，距離湳中里不到50公尺，兩個里的里民都可以共享使用，優先排列設收費行充電樁。

新竹市交通處表示，北區一共有12個停車場將設置充電樁，總車格數108格、設置130槍充電樁，武陵停車場目前設置10槍，包括快充6槍、慢充4槍，目前已經設置完成。