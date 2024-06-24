苗栗公有路邊停車場首設充電樁 竹南鎮7月1日啟用

苗栗縣竹南鎮公所今天宣布公所前公有路邊停車格1槍，及立達停車場2槍充電樁，率全縣之先7月1日啟用，縣府計畫今年底前陸續在竹南鎮、頭份市及苗栗市等11鄉鎮市，建置107槍，布建率達3%。

苗栗縣公有路外公共停車場至今尚未設置汽車充電樁，竹南鎮鄰近新竹科學園區，鎮內又有竹南科學園區，公所考量電動車趨勢，並解決市區充電格位不足的問題，竹南鎮公所在立達停車場，及公所前中正路上路邊停車格設置智慧停車充電樁，將於7月1日上線營運。

竹南鎮長方進興表示，鎮公所前年5月導入智慧路邊停車管理系統，解決車位被久佔的問題，率先建置3槍充電樁，提供停車與充電整合性服務，只要使用悠遊卡或一卡通，免下載APP、免綁會員，感應支付停車費與充電費感應支付便利性；停車大聲公APP會員的車主，自動扣繳充電服務費。

鎮公所指出，充電樁1分鐘1元計費，民眾可自行估算停車時間與充電費用，有別於傳統的以度計費模式，公所將持續盤點適合場域格位建置充電樁，以滿足電動車主的需求。

另，縣府因應交通部電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，公有路外公共停車場必須設置2%充電樁，第一期中央補助3250萬多，建置路邊停車收費管理平台，及8鄉市區，設置107槍充電樁，目前已向台灣電力公司申請設置，預計今年底完成，布建率達3%。

縣府爭取中央同意，第二期中央補助2204萬元，將於觀光遊憩區，頭份市、竹南鎮、通霄鎮、大湖鄉、三義鄉、南庄鄉，設置共48槍充電樁，布建率可達5%至6%，縣府目前上網公告招標中。