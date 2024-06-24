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截肢者死後能留全屍 桃園「火化殘肢」訂收費標準

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民政局修訂「公立殯葬設施使用收費標準」條文，往後往生遺體火化，能與殘肢骨灰一同合葬。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局修訂「公立殯葬設施使用收費標準」條文，往後往生遺體火化，能與殘肢骨灰一同合葬。圖／桃園市民政局提供

傳統華人普遍有「死後留全屍」的觀念，但過去殘肢被認定為醫療廢棄物，因故截肢者只能自行冰存或是交由殯葬業者集中處理，導致截肢者「死無全屍」。桃園市民政局修訂「公立殯葬設施使用收費標準」條文，增訂殘肢火化收費標準1次1000元，讓民眾身後事更圓滿，相關辦法將於8月上路。

民政局表示，依據殯葬管理條例規定，要有死亡證明才能火化，殘肢屬於生物醫療廢棄物，不在火化場的收費內容，若要處理要有特定許可。考量習俗及民眾期待，民政局增訂殘肢火化的收費基準，讓因故截肢的民眾能先火化殘肢，待往生遺體火化後，再與殘肢骨灰一同合葬，完成「留全屍」的心願。

「殘肢也是身體的一部分，不該被認定是醫療廢棄物。」民政局長劉思遠表示，殘肢處理可以有更溫柔的做法，法律不外乎人情，既然遺體、死胎都能火化，檢附醫療證明的殘肢也該比照辦理，透過修法，希望讓殘肢火化能更符合社會期待需求。

民政局表示，修訂後的殘肢火化申請規定，殘肢火化收費為1次1000元，申請人應檢附身分證明文件及醫療院所開立的殘肢相關證明文件，填具申請書後，至桃園市政府殯葬管理所服務中心櫃檯繳費。殘肢火化應裝入木製密封容器內，且不得放入其他陪葬品。

民政局也提到，桃園市議會第3屆第9次臨時會，除通過「增訂殘肢火化收費標準」，也增訂義勇警察、義勇消防人員及依法令從事公務殉職人員，使用公立殯葬設施免收費用的規定，預計8月公布施行。

廢棄物 截肢 桃園

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