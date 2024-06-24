中壢火車站臨時站交通亂象有解 市府：月底前整頓7月1日起取締
台鐵中壢臨時站啟用一周來，往返搭車人多，周邊交通設施規畫未跟上，衍生交通亂象，桃園市警局、交通局等單位今天上午會勘，發現臨時站周邊中正、建國、中和路存在標線、機車違停、騎樓路霸及垃圾，危及行人路權，市警局、交通局結論決定，市府將在6月底前進行車站周邊交通整頓宣導，預計自7月1日起執行取締交通違規。
中壢舊火車站本月15日熄燈告別「最醜車站」，中壢臨時站啟用，每天中壢車站往返平均4萬7000人次，全國第三大站，往返上班、上學通勤族及移工人多，臨時站周邊有客運站進出車多、又緊鄰中壢舊站及機捷A23中壢站施工，中正路路幅縮小，造成中和路、建國路至中山路口，標誌標線號誌未重新規畫、尖峰時段人多擁擠、交通亂象待改善。
市警局交通大隊、中壢分局會同交通局、環保局、交通部鐵道局、中壢區公所各單位派員會勘發現，沿著中壢臨時站前中和路的標線、標誌重複及計程車排班區未標示，中正路口的騎樓垃圾、電桿擋道、機車攤販違規，動線指引不明需要改，建國路騎樓路霸佔用，周邊綠鋪人行道中斷，結論周邊路口改善新設行車及行人號誌，中正路及復興路增設牌面引導車輛往臨時站。
附近店家民眾表示，因為中壢舊站前機捷中壢站施工，造成汽機車進入中壢車站單行道時，交通錐設置未連貫，希望增人行道和綠鋪，延續區隔交通錐至中山路口，改善交通亂象。
交通局代表說，為改善中壢臨時站交通，將進行行人步行調整，交通穿越線將重新調整，行人動線將採用腳印紙貼標示引導行人，中正路口人流大，將放大行穿線及綠鋪、號誌，客運站的建國路連通人行標線；環保局人員同意依規定執行騎樓垃圾清除。鐵道局同意站前計程車排班區設置起迄停放標示。
市警局交大、中壢分局表示，中正、中和路部分電桿及指引牌示重複部分移除、中正路口電桿商請台電、中壢區公所設法移除，警方將配合執行周邊違規停放機車攤販及騎樓路霸移除，讓進入臨時站周邊道路還給行人。
市警局、交通局各單位最後結論，為確保中壢臨時站行人動線通暢、強化行車動線引導、市容整理改善、調整標誌標線號誌，預計在本月底前，市政各單位配合改善標誌標線及告示牌，市警局進行宣導整頓期，預計7月1日起強化勤務取締交通違規，徹底改善中壢臨時站交通亂象。
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