竹縣公告危險水域眾多 午後雷雨溪水暴漲時將執行勸離

暑期水上活動旺季即將到來，新竹縣熱門水域假日人潮多，尤其是山區午後雷雨，常導致溪水暴漲，戲水民眾逃生不易，縣府啟動多項防護措施，並協請民間救難團體於七、八月間分別在新月沙灘、內灣雞油樹下及紅毛港沙灘等水域，設立救生站執行防溺宣導及駐點警戒，以建構水域安全防護網。

縣府指出，每年四到九月為汛期，也是溺水意外發生的高峰期，縣內危險水域包含新豐鄉紅樹林水域、竹北市拔仔窟附近水域、竹北市新月沙灣、新埔鎮寶石橋至新埔大橋、雲埔橋下水域、關西鎮東安橋下水域、橫山鄉內灣村吊橋下水域、內灣大橋下水域、內灣雞油樹下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游水域、竹東鎮頭前溪流域、上坪溪水域、五峰鄉大隘村上坪溪水域、清泉橋下水域、北埔鄉北埔冷泉、新竹縣各漁港、濕地等。

尤其在山區溪床戲水，一旦發生意外事故，受限於路程及地形，搶救不易；根據統計資料，橫山鄉內灣村吊橋下水域近10年來發生19件溺水死亡案件，縣府已在危險水域設置安全警示標語，呼籲民眾不要輕易下水。

縣消防局表示，近日已結合教育局辦理國中、小網路防溺宣導，宣導應選擇合法水域場所等，汛期假日人潮較多，午後雷雨溪水暴漲時，也將主動編排勤務或結合義消、婦宣志工到危險水域執行勸離。