竹縣人本交通獲核定12案1.8億 交通寧靜區速限30公里

為推動人本交通環境，減少行人事故與死傷之發生，內政部國土管理署推動「永續提升人行安全計畫」競爭型補助案，日前公布第一次審議結果，新竹縣政府獲核定補助12案、總經費1億8209萬元；其中，縣政中心交通寧靜區示範計畫，未來將限速30公里 ，若汽機車超速，可開罰1200~2萬4000元。

工務處長戴志君表示，這次獲核定的12項工程包括竹北市4處、尖石鄉3處，新埔、關西、新豐、竹東各1處，以及新竹縣碰撞構圖分析系統擴充（維運）計畫。中央款補助款1億4931萬5000元，地方配合款3277萬5000元，縣府和提案鄉鎮將籌編預算，加速規畫設計發包及相關設計作業，待通過國土管理署設計書圖審查核定後，推動後續工程發包作業。

工務處說明，獲核定計畫可分為路段人行環境改善、行人及高齡友善示範區、校園周邊暨行車安全道路改善及碰撞構圖分析系統擴充（維運）等4個類型。改善項目包含易肇事路口改善、路口行人安全設施改善、新設實體及標線型人行道、人行道鋪面更新、美化道路景觀改善植栽綠帶、無障礙設計及相關附屬設施改善、人行道排水設施改善、減少路側障礙物及提升非號誌化路口安全等。

其中，縣府交旅處所提案的縣政中心交通寧靜區示範計畫，地點為光明六路（縣道120線）、豆子埔溪、縣政九路與縣政二路所圍區域，內含縣府等各重要機關，周邊有竹北光明商圈與和密度高的住宅區，民眾穿梭步行洽公非常頻繁。

這次獲核定1700萬元，預計改善人行道鋪面、人行道高程調整、無障礙設計等等，未來區域路段內也將塗設減速標線、減速平台及3D立體行穿線，並訂定寧靜區速限30公里 ，若汽機車超速，將開罰1200~2萬4000元。