桃園大湳滯洪池啟用2周 欄杆一碰就搖

號稱全桃園最大滯洪池的八德大湳滯洪池甫完工啟用，岸邊還有1公里長環湖步道。民代接獲陳情指6月中啟用以來僅2周，步道欄杆輕輕一碰就搖晃不已，賞景恐有掉落風險，批市府「螺絲掉滿地」。市府水務局回應，工程設計時可能疏忽，已擺三角錐警示，下周將加裝角鋼固定加強防護。

龜山工業區、桃園後火車站逢大雨易淹水，市府興建大樹林及大湳滯洪池強化防災。其中，獲國土署補助、斥資12.75億打造的大湳滯洪池，可削減大灣溝7.1CMS洪峰流量，工程曾獲「2021國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎」肯定。

大湳滯洪池12日風光啟用，議員許家睿接獲陳情，指沿線步道防護柵欄不到2周就出包，只要輕輕一碰就搖晃，尤其步道跨越出水口處搖晃更嚴重，「若民眾沒注意，倚靠時掉落怎麼辦？」

許家睿發現，施工單位只在欄杆底座以2片L型角鋼固定，疑因強度不足加上日久曝曬熱漲冷縮，導致螺絲鬆脫，如此施工品質讓人不敢領教，也有民眾反映救生圈設置不足，呼籲水務局盡速全面勘查沿線柵欄強度，也一併檢討救生圈的數量，確保安全。

水務局長劉振宇說，環湖步道的欄杆材質較重，工程設計時可能輕忽；目前柵欄前已擺放三角錐警示，27日將重新施工，每個底座會再加裝2片L型角鋼固定。另現場每100公尺設1處救生圈，目前周圍已設置14處，超過消防局規定的10處，暫不增設。