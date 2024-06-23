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啟用不到半月 桃園最大滯洪池「步道欄杆」輕碰就搖晃

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市八德大湳滯洪池啟用不到2周，卻被民眾發現，環湖步道欄杆輕輕一推就搖晃，施工品質遭質疑。圖／議員許家睿提供
桃園市八德大湳滯洪池啟用不到2周，卻被民眾發現，環湖步道欄杆輕輕一推就搖晃，施工品質遭質疑。圖／議員許家睿提供

桃園市八德大湳滯洪池是全市最大滯洪池，總經費斥資12.75億，6月中才正式啟用，近日卻被民代發現，才啟用不到2周，環湖步道欄杆輕輕一推就搖晃不已，甚至有倒塌掉落的風險，批評市府螺絲掉滿地。市府水務局回應，目前柵欄前已擺放三角錐警示，下周將加裝角鋼固定，加強防護。

龜山工業區、桃園後火車站每逢大雨易淹水，市府為此興建大樹林及大湳滯洪池，其中，大湳滯洪池除滯洪量達15萬立方公尺，還設置約1公里的環湖步道，工程獲「2021國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎」肯定。

未料大湳滯洪池本月12日才剛風光啟用，議員許家睿接獲民眾陳情，指沿線步道的防護柵欄不到2個禮拜就出包，只要輕輕一碰就搖晃，尤其步道跨越出水口處搖晃更嚴重，「如果民眾沒注意，倚靠時掉落怎麼辦？」

許家睿說，施工單位只在欄杆底座以2片L型角鋼固定，疑似因強度不足加上日久曝曬熱漲冷縮，才導致螺絲鬆脫，如此施工品質讓人不敢領教；此外，有民眾反映救生圈設置不足，呼籲水務局應盡速檢修，全面勘查沿線柵欄強度，也一併檢討救生圈的數量，確保民眾安全。

水務局長劉振宇表示，環湖步道的欄杆材質較重，工程設計時可能輕忽；目前柵欄前已擺放三角錐警示，27日將重新施工，每個底座會再加裝2片L型角鋼固定。

至於救生圈數量遭質疑不足，劉振宇說，現場依消防局規定，每100公尺設1處救生圈，目前周圍已設置14處，超過消防局規定的10處，暫時不會再增設。

桃園市八德大湳滯洪池啟用不到2周，卻被民眾發現，環湖步道欄杆輕輕一推就搖晃，施工品質遭質疑。圖／議員許家睿提供
桃園市八德大湳滯洪池啟用不到2周，卻被民眾發現，環湖步道欄杆輕輕一推就搖晃，施工品質遭質疑。圖／議員許家睿提供

桃園 滯洪池

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