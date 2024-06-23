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彭啟明視察震驚…竹東、新豐掩埋場暫置垃圾 將按步驟去化
環境部長彭啟明22日到新竹縣新豐及竹東兩處垃圾掩埋場視察，被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」。新竹縣環保局表示，對於環境部推動4年內完成裸露暫置垃圾妥善處理，環保局已有規畫辦理相關工程，將於2個月內完成設計及工程發包、下半年啟動，以達中央設定的目標。
新竹縣環保局指出，新竹縣近年受垃圾處理量能不足影響，導致垃圾於縣轄內暫置區域累積堆置，目前竹東掩埋場內的暫置垃圾為優先清除目標，暫置垃圾量已大幅減少近一半，環保局將持續配合各處理單位的專案，盡速轉運竹東暫置垃圾送往處理。
環保局表示，新竹縣積極興建的高效能垃圾熱處理設施的興建進度已逾90%，預計年底可進入試燒作業，將有助於新竹縣在下半年加速處理暫置垃圾。彭啟明也視察了正在施工的高效能垃圾熱處理設施，認同焚化爐完工後，在垃圾處理量、燃燒效率及空氣污染物減量上都將有顯著進步。
此外，對於木質家具及床墊等廢棄物，環保局推動轉廢為能計畫，預計將這些廢棄物透過破碎篩分程序，轉製成符合標準的固體再生燃料，作為能源使用，達成循環經濟目標。
針對源頭減量及分類問題，彭啟明認為還有進步空間。環保局表示，和各鄉鎮市公所也已提供多元、方便的回收管道，鼓勵縣民朋友做好垃圾分類，減少使用一次性用品，以達到垃圾減量及再利用目標。
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