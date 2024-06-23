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中壢臨時站周邊尖峰交通亂象 桃市府明會勘改善好行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台鐵中壢舊火車站熄燈，站前施工圍籬範圍佔地大，響影尖峰時段人多擁擠。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢舊火車站熄燈，站前施工圍籬範圍佔地大，響影尖峰時段人多擁擠。記者曾增勳／攝影

台鐵中壢臨時站啟用一周來，往返臨時站搭車、後站往來搭車的通勤族、外籍移工逐漸熟悉新站進出，因中和路單行道路幅小、乘客多，周邊交通尖峰時段擁擠亂象，桃園市政府今天上午表示，為改善中壢臨時站周邊交通，市警局研議移除車站周邊騎樓違停機車攤販，移除中正、中和路口電桿及騎樓垃圾、調整標誌標線號誌及指引牌，將在明天（24日）上午現場會勘決議。

中壢舊火車站本月15日深夜熄燈，網稱「最醜車站」落幕，取而代之的中壢臨時站啟用，由於車站一樓規畫機車停車區、臨時站前、後站聯通方便，站前中和路單行道規畫計程車排班區，由於中壢車站每天往返平均4萬7000人次，全國第三大站，臨時站啟用一周來，往返上班、上學通勤族及移工進出人多，尖峰時段擁擠、加上周邊機車違規停放，引起關切。

市警局為改善中壢臨時站周邊交通問題，副局長陳武康日前率員現場會勘，確認車站周邊部分標誌標線、機車違停、動線指引不明需要改進，為便利警方交通指揮疏道，研商提出確保行人動線通暢、強化行車動線引導、市容整理改善、調整標誌標線號誌及強化勤務執行5改善方向著手，並知會市府交通局等相關單位明天上午會勘決定。

市警局交通大隊表示，經實地初勘發現，中壢舊站前方施工圍籬範圍大，壓縮前站中正路、中山路交會道路，中正、中和路部分電桿及指引牌示重複、騎樓垃圾移除，排除中正路、建國路違規占用騎樓及人行道機車、攤販，建國路綠鋪人行道要連貫，評估中正、中和路口及建國、中和路口新設行車及行人號誌，還有中正路及復興路增設牌面引導車輛往臨時站。

市府交通局表示，中壢臨時新站啟用一周來，乘客逐漸適應搭車環境，經統計，中壢車站每天出入旅客人太多，難免尖峰時段人多擁擠，需要一點時間調整，為改善車站前、臨時站交通問題，將評估中正、中和路口及建國、中和路口進行微調，研議配合調整標誌標線號誌、改善指引牌示。

鐵道局、中壢車站表示，中壢站啟用後，車站外的周邊道路、交通動線，有有需要改善，由市政府相關單位微調，鐵道局單位會配合規畫方向。

台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議改善周邊綠鋪人行道連貫等交通問題。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議改善周邊綠鋪人行道連貫等交通問題。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議排除騎樓違停機車攤販改善周邊交通。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議排除騎樓違停機車攤販改善周邊交通。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議排除騎樓違停機車攤販改善周邊交通。記者曾增勳／攝影
台鐵中壢臨時站啟用尖峰時段人多擁擠，市政府研議排除騎樓違停機車攤販改善周邊交通。記者曾增勳／攝影

中和 人行道 標誌

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