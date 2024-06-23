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探索黑熊、白犀牛的家 六福莊推7天6夜小小探險家營隊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
7天6夜營隊入住肯亞樓中樓房型，每天讓動物陪孩童一夜好眠。圖／六福集團提供
7天6夜營隊入住肯亞樓中樓房型，每天讓動物陪孩童一夜好眠。圖／六福集團提供

暑假即將來臨，關西六福莊今年夏天針對國小3年級到6年級的學童設計推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，帶領孩童獨家探索台灣黑熊的家，造訪台灣最大的白犀牛繁育基地，近距離照護白犀牛日常生活，夜晚認識夏季昆蟲生態，還能到在地山林間體驗茶田間夏季採茶樂趣等，即日起開放報名。

六福集團指出，近年來永續發展重要性倍受關注，激發世代對ESG的重視，六福莊暑假營隊自開辦多年來，已累積不少口碑聲量，每年持續將營隊課程升級優化，今年特別與莊福文教基金會攜手辦理，結合農業部生物多樣性研究所所授權的生態教育題材，以及六福村專業的活動導覽員及獸醫保育員團隊群，共同推出「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，深耕動物的保育意識。

六福集團表示，這次營隊將從探索中，讓孩童學習關懷珍惜自然生態的點滴及建立團隊共識，最重要的是能培養孩子自主獨立及生活自理的能力，在六福專業活動導覽員及獸醫保育員群帶領下，1：5絕佳共學比例，讓爸爸媽媽都能放心規畫自己的大人行程

最後結訓日，全家還可入園暢玩六福水陸雙樂園，留下暑假最美好的回憶。7天6夜課程活動專案價每位6萬6000，僅限定7月14日至20日、8月4日至10日、8月18至24日共3個梯次，報名參加再加贈莊福文教基金會保育動物迷彩帽及狩獵背心、保育徽章及六福莊專屬保溫壺…等價值上萬元的大禮包。

六福集團補充，7天6夜的獨家活動行程專案內容包含六福村夏日煙火、淺山農場永續農事體驗、夜幕動物奇遇、獸醫實習營、動物保育員實習體驗、猛獸探索、草原動物獵遊趣、水上勇者挑戰賽、水陸雙樂園暢玩…等。

淺山農場永續農事體驗，讓孩童透過種植、採摘、生物防治等農事步驟，培養永續生態。圖／六福集團提供
淺山農場永續農事體驗，讓孩童透過種植、採摘、生物防治等農事步驟，培養永續生態。圖／六福集團提供
獸醫實習營透過模擬野生動物救傷的過程，傳授專業獸醫知識。圖／六福集團提供
獸醫實習營透過模擬野生動物救傷的過程，傳授專業獸醫知識。圖／六福集團提供
關西六福莊推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」，帶領孩童獨家探索台灣黑熊的家。圖／六福集團提供
關西六福莊推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」，帶領孩童獨家探索台灣黑熊的家。圖／六福集團提供
草原動物獵遊趣－全台唯一非洲遊獵獨家行程，帶領孩童體驗私人草食動物近距導覽。圖／六福集團提供
草原動物獵遊趣－全台唯一非洲遊獵獨家行程，帶領孩童體驗私人草食動物近距導覽。圖／六福集團提供
動物保育員實習體驗將學習白犀牛的保育照護、獸醫知識，體驗最全面的動物生態課程。圖／六福集團提供
動物保育員實習體驗將學習白犀牛的保育照護、獸醫知識，體驗最全面的動物生態課程。圖／六福集團提供
關西六福莊今年夏天針對國小3年級到6年級的學童設計推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」營隊。圖／六福集團提供
關西六福莊今年夏天針對國小3年級到6年級的學童設計推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」營隊。圖／六福集團提供

永續 獸醫 行程

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