探索黑熊、白犀牛的家 六福莊推7天6夜小小探險家營隊

暑假即將來臨，關西六福莊今年夏天針對國小3年級到6年級的學童設計推出7天6夜結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，帶領孩童獨家探索台灣黑熊的家，造訪台灣最大的白犀牛繁育基地，近距離照護白犀牛日常生活，夜晚認識夏季昆蟲生態，還能到在地山林間體驗茶田間夏季採茶樂趣等，即日起開放報名。

六福集團指出，近年來永續發展重要性倍受關注，激發世代對ESG的重視，六福莊暑假營隊自開辦多年來，已累積不少口碑聲量，每年持續將營隊課程升級優化，今年特別與莊福文教基金會攜手辦理，結合農業部生物多樣性研究所所授權的生態教育題材，以及六福村專業的活動導覽員及獸醫保育員團隊群，共同推出「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，深耕動物的保育意識。

六福集團表示，這次營隊將從探索中，讓孩童學習關懷珍惜自然生態的點滴及建立團隊共識，最重要的是能培養孩子自主獨立及生活自理的能力，在六福專業活動導覽員及獸醫保育員群帶領下，1：5絕佳共學比例，讓爸爸媽媽都能放心規畫自己的大人行程。

最後結訓日，全家還可入園暢玩六福水陸雙樂園，留下暑假最美好的回憶。7天6夜課程活動專案價每位6萬6000，僅限定7月14日至20日、8月4日至10日、8月18至24日共3個梯次，報名參加再加贈莊福文教基金會保育動物迷彩帽及狩獵背心、保育徽章及六福莊專屬保溫壺…等價值上萬元的大禮包。