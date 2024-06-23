賞鳥聖地金城湖野狗結隊獵鳥 市府清淤捕捉14浪犬

新竹市香山區金城湖是知名賞鳥聖地，每逢候鳥大遷徙的季節，不僅有高蹺鴴北返，被列為瀕危鳥種的黑面琵鷺群也現蹤。但議員鄭成光指出，因水域淤積陸化嚴重，出現大批野狗成群結隊獵殺野鳥。近日也有鳥友反映，有紅領瓣足鷸的羽翅被纏住，恐成為野狗獵捕目標。新竹市產發處表示，工務處4月已完成清淤，動保所也每天巡查，目前已捕捉14隻流浪犬。

金城湖位於客雅溪出海口北岸，半天然湖泊具有調節水位功能，溼地潮間帶孕育底棲生物，加上水草茂盛且周邊防風林環繞，吸引了眾多水鳥覓食與棲息，也因四季皆有許多鳥類棲息，成為17公里海岸線的重要景點之一，也成為全國知名賞鳥聖地。

不過議員鄭成光指出，金城湖因缺乏有效疏濬，導致泥沙堆積、水域減少，湖區積沙嚴重陸化，野狗進入湖中追逐鳥類甚至吞食，尤其每年春季、冬季候鳥聚集時，野狗就會成群結隊獵殺野鳥。

臺灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷也指出，紅領瓣足鷸是台灣每年的3至5月及8至10月常見的過境鳥，近來有鳥友拍到照片，位於金城湖小池的紅領瓣足鷸的羽翅被纏住，但纏住羽翅後飛不起來。由於去年曾有鳥友拍攝到畫面，有大批野狗在金城湖內成群攻擊野鳥甚至吞食，因此讓鳥友們都非常擔心，如果紅領瓣足鷸尾羽被纏住，失去行動能力，恐怕會成為野狗狩獵目標。

新竹市產業發展處表示，工務處今年4月已完成第一階段清淤，包括讓野狗進入湖中心這段淤積，後續環境整備都會繼續進行。工務處表示，清淤工作從水門前方及沙洲通道清除，清淤面積約720平方公尺，沙土量約1500餘立方公尺。