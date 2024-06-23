快訊

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

入幼兒園要看日子就讀日數影響育兒津貼多領至少5千

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

苗栗就業中心一案到底服務 中年更生人開啟新生

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心一案到底服務，協助更生人阿倫穩定工作。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心一案到底服務，協助更生人阿倫穩定工作。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心一案到底服務，推介藥癮更生人阿倫（化名）至友善廠商高田企業社穩定工作，開啟全新的人生，高田企業社也紓緩缺工問題雙贏。

勞動部「施用毒品者就業服務計畫」，苗栗就業中心與法務部矯正署苗栗看守所建立合作機制，辦理「定期駐點就業宣導」、「一對一職涯諮詢」，及「建立職業觀念與職場接軌講座」等服務協助更生人。

43歲阿倫3個多月前，想到出所就可能面臨失業困境，一度心情沮喪，苗栗就業中心就服員提供一案到底就業服務，了解阿倫專長與就業期待，運用就業促進措施，推介到高田企業社從事鋼筋綁紮工作，穩定就業3個月。

阿倫感謝苗栗就業中心就服員的專業服務，讓他除了取得一技之長的工作機會，領有合理薪資和住宿外，持續穩定就業30日以上更可獲得獎助津貼，讓他感受復歸職場的動力。

高田企業社負責人高妙良表示，自己創業前，曾在看守所接受過就服員職涯諮詢服務，因此成為友善廠商，讓他有機會協助更多在職場迷惘的更生人，也解決缺工之問題。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部「施用毒品者就業服務計畫」提供施用毒品者個別化就業服務及協助措施，並結合矯正機關、社福機構及民間團體等，建立就服務網絡。另透過「僱用獎助」鼓勵雇主僱用施用毒品者及「就業獎勵」促進其重返職場並穩定就業，最長發給12個月獎助（勵）金。

相關訊息可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或上班日撥打免付費客服專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395。

勞動部 毒品 重返職場

延伸閱讀

勞動部擬開放 僑外生可當房務員

盼打開鄉內塵封的記憶寶盒 苗栗造橋百年驛站推出老照片展

不是首次…怪男闖苗栗3宮廟燒符籙、倒不明液體 劍插符疑詭異施法

苗栗結合旅遊推廣TPASS月票 1月迄今售票筆數成長三成

相關新聞

突襲視察新竹垃圾山 彭啟明嘆：「很壯觀」累積壓力爆表

環境部長彭啟明今天下午突然到新竹縣視察新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並直言新竹縣...

其人其事／林高沅鏡頭凝結感人瞬間

新竹縣竹北分局退休員警林高沅熱愛攝影，從警時就經常利用假日自學攝影技巧，退休後不但與妻子合作提供美髮、藝術照一條龍服務，...

竹縣垃圾山「壯觀」 環境部長震驚

環境部長彭啟明昨天視察新竹縣新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並指竹縣垃圾累積壓力已...

地方盼遷建 變期待桃煉廠轉型

中油桃煉廠落腳桃園近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出波及民宅和氣爆大火，「嫌惡設施」標籤難撕，...

中油桃煉廠土地汙染 開罰10萬

台灣中油公司桃園煉油廠爆出汙染事件，廠內5.5公頃土地因移撥國光電廠擴建二期工程須做環境調查，結果土壤驗出鋅、鎳、砷等重...

潮來潮去！通霄沙雕藝術節巨大沙畫快閃 攝影家全紀錄

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前今天下午先特別送上「開胃菜」，安排客家桐花為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。