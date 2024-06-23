苗栗就業中心一案到底服務 中年更生人開啟新生

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心一案到底服務，推介藥癮更生人阿倫（化名）至友善廠商高田企業社穩定工作，開啟全新的人生，高田企業社也紓緩缺工問題雙贏。

勞動部「施用毒品者就業服務計畫」，苗栗就業中心與法務部矯正署苗栗看守所建立合作機制，辦理「定期駐點就業宣導」、「一對一職涯諮詢」，及「建立職業觀念與職場接軌講座」等服務協助更生人。

43歲阿倫3個多月前，想到出所就可能面臨失業困境，一度心情沮喪，苗栗就業中心就服員提供一案到底就業服務，了解阿倫專長與就業期待，運用就業促進措施，推介到高田企業社從事鋼筋綁紮工作，穩定就業3個月。

阿倫感謝苗栗就業中心就服員的專業服務，讓他除了取得一技之長的工作機會，領有合理薪資和住宿外，持續穩定就業30日以上更可獲得獎助津貼，讓他感受復歸職場的動力。

高田企業社負責人高妙良表示，自己創業前，曾在看守所接受過就服員職涯諮詢服務，因此成為友善廠商，讓他有機會協助更多在職場迷惘的更生人，也解決缺工之問題。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部「施用毒品者就業服務計畫」提供施用毒品者個別化就業服務及協助措施，並結合矯正機關、社福機構及民間團體等，建立就服務網絡。另透過「僱用獎助」鼓勵雇主僱用施用毒品者及「就業獎勵」促進其重返職場並穩定就業，最長發給12個月獎助（勵）金。

相關訊息可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或上班日撥打免付費客服專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395。