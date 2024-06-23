三義勝興車站百年羅漢松生病了 地方啟動防治救樹

苗栗縣定古蹟三義鄉勝興車站站長宿舍前百年羅漢松生病了，農業部林業試驗所、縣府農業處等相關人員最近會勘，研判橙帶藍尺蛾幼蟲啃食葉子危害，將啟動防治搶救老樹。

舊山線勝興車站曾是台灣縱貫路最高點，縣府1999年公告縣定古蹟，2009年完成修復與再利用計畫，周邊包括日本傳統造型木造官舍站長宿舍等也被登錄交通類文化景觀，但宿舍前的百年羅漢松近2年不若以前的生意盎然，地方憂心忡忡。

老羅漢松生病了，枝葉枯黃疏稀，生長樹勢衰弱，縣議員黎尚安接獲反映，也為老羅漢松，向縣府請命，認為百年羅漢松不容易，也是居民生活與記憶的一部分，希望縣府盡力搶救羅漢松生命。

農業處最近邀林試所，會同縣府文化觀光局、舊山線文化觀光協會，及認養勝興車站的祺峰休閒事業有限公司等相關人員最近會勘，研判羅漢松葉子遭橙帶藍尺蛾幼蟲啃食嚴重，羅漢松衰弱，枝條有感染梢枯病。