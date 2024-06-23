三義勝興車站百年羅漢松生病了 地方啟動防治救樹
苗栗縣定古蹟三義鄉勝興車站站長宿舍前百年羅漢松生病了，農業部林業試驗所、縣府農業處等相關人員最近會勘，研判橙帶藍尺蛾幼蟲啃食葉子危害，將啟動防治搶救老樹。
舊山線勝興車站曾是台灣縱貫路最高點，縣府1999年公告縣定古蹟，2009年完成修復與再利用計畫，周邊包括日本傳統造型木造官舍站長宿舍等也被登錄交通類文化景觀，但宿舍前的百年羅漢松近2年不若以前的生意盎然，地方憂心忡忡。
老羅漢松生病了，枝葉枯黃疏稀，生長樹勢衰弱，縣議員黎尚安接獲反映，也為老羅漢松，向縣府請命，認為百年羅漢松不容易，也是居民生活與記憶的一部分，希望縣府盡力搶救羅漢松生命。
農業處最近邀林試所，會同縣府文化觀光局、舊山線文化觀光協會，及認養勝興車站的祺峰休閒事業有限公司等相關人員最近會勘，研判羅漢松葉子遭橙帶藍尺蛾幼蟲啃食嚴重，羅漢松衰弱，枝條有感染梢枯病。
會勘結論羅漢松病蟲害，交由祺峰負責找園藝廠商施作防治，可使用長效型藥劑（好年冬），或有機磷劑（大滅松加賽滅寧、蘇力菌、陶斯松）噴灑防治，藥效噴灑1次可維持約2周，建議要多噴灑幾次加強防治，此外，羅漢松已有百歲，可以提報縣府納入受保護樹木。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言