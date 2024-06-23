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其人其事／林高沅鏡頭凝結感人瞬間

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
林高沅退休後成立攝影工作室，用鏡頭開創自己事業第二春，並持續穿梭在各項賽事場上，為選手拍攝特寫。圖／林高沅提供
林高沅退休後成立攝影工作室，用鏡頭開創自己事業第二春，並持續穿梭在各項賽事場上，為選手拍攝特寫。圖／林高沅提供

新竹縣竹北分局退休員警林高沅熱愛攝影，從警時就經常利用假日自學攝影技巧，退休後不但與妻子合作提供美髮、藝術照一條龍服務，也經常受託拍攝縣內各項運動賽事，為愛運動的孩子們留下一張張賽場拚搏的熱血青春畫面。

林高沅已退休2年，退休前就常受託拍攝運動賽事，開朗個性帶給他好人緣，竹縣運動選手和賽事工作人員對他都不陌生，打招呼時都叫他「高沅」或「沅哥」，導致很多人都以為他姓高名沅，自我介紹還得強調自己姓林。

林高沅說，最初接觸攝影是想記錄女兒成長，包括她學國標舞、直排輪和練跆拳等學習過程，後來因緣際會與女兒學校老師結識，多次受託當隨隊攝影師，便開始深入研究怎麼樣才能拍得更好。

林高沅說，很多選手的運動生涯多停留在學生時代，難以延續，但參賽過程中，親友團的手機不清晰，難捕捉精采的瞬間畫面。當選手及家長看到他拍的個人精采特寫鏡頭都很開心，而他的心情也會跟著大好，所以工作室除了拍沙龍和全家福，也接賽事攝影，包括球隊訓練記錄、花絮、運動寫真等，讓選手在運動生涯留下可回味一輩子的照片。

「鏡頭下瞬間凝結的故事，有時會更讓人感動！」林高沅說，他曾拍攝一名患有小腦萎縮的小四學童，由媽媽推著輪椅參加直排輪競賽，這張取名「媽媽的天使」照片讓他拿下攝影比賽銀牌；另一張獲得金牌的「旅途上的天使」，則是記錄某醫院派駐高鐵醫護站的女護士，熱心推輪椅協助身障者上車的身影。

林高沅就讀小四的女兒在耳濡目染之下，也學會拍照，2人經常討論如何構圖按快門，父女間因為攝影有更緊密的互動。

攝影比賽 運動

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