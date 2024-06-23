中油桃煉廠土地汙染 開罰10萬

台灣中油公司桃園煉油廠爆出汙染事件，廠內5.5公頃土地因移撥國光電廠擴建二期工程須做環境調查，結果土壤驗出鋅、鎳、砷等重金屬與總石油碳氫化合物嚴重超標，鋅的濃度高達每公斤1.4萬毫克，是標準值7倍，石油化合物濃度更是標準值的10.8倍，讓中油繼高雄煉油廠舊址爆汙染後，再添新的汙染控制場址。桃園煉油廠汙染事件，桃園市政府依土壤及地下水汙染整治法開罰10萬元，並公告煉油廠8-3、11和12號共3筆土地為汙染控制場址，管制人為活動。中油提出改善方案，計畫用「排客土法」，先挖除受汙染土壤，再以乾淨土壤回填，預計明年10月整治完畢，但上周三首次開審查會未過關。中油規畫將桃煉廠部分區域，租給中油持股的國光電力公司發展汽電事業，因移撥土地及開發得先做環境調查及評估，2020年自行調查發現龜山區油廠段11地號土地重金屬超標，依法通報桃園市環保局，結果環保局追查共有3筆土地遭汙染，面積約5.5公頃。環保局檢測發現，土壤中的重金屬鋅濃度每公斤1.41萬毫克，是標準值每公斤2千毫克的7倍，總石油碳氫化合物（汽油、柴油、潤滑油等）濃度每公斤1.08萬毫克，相當於標準值10.8倍；重金屬鎳、砷濃度分別為每公斤最高633毫克、78.9毫克，分別為標準值3.1倍、1.3倍；中油自行調查的油廠段11地號，也有重金屬鋅、鉻汙染。中油表示，該汙染場址沒有工廠或製程，汙染原因待調查，重金屬不溶於水，不會隨著雨水滲透到地下水層或流進溝渠，石油化合物的汙染也很少，該場址距離民眾生活區域遠，應無不良影響。立委牛煦庭認為，中油應調查清楚，向外界說明汙染原因，而不是宣稱已有改善計畫，急著將土地移撥給國光電力工程使用。桃園市環保局表示，該場址曾在建廠時堆置剩餘土方，後來也放置報廢車輛，推測防護沒做好才釀汙染；桃煉廠各汙水放流口設有24小時水質監測器，2017年裝設至今未發現異常，周邊地下水監測點都正常，將持續追蹤，為民眾健康把關。