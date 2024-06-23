聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油桃煉廠土地汙染 開罰10萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，約5.5公頃土地被桃園市政府公告為汙染控制場址。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，約5.5公頃土地被桃園市政府公告為汙染控制場址。記者陳俊智／攝影

台灣中油公司桃園煉油廠爆出汙染事件，廠內5.5公頃土地因移撥國光電廠擴建二期工程須做環境調查，結果土壤驗出鋅、鎳、砷等重金屬與總石油碳氫化合物嚴重超標，鋅的濃度高達每公斤1.4萬毫克，是標準值7倍，石油化合物濃度更是標準值的10.8倍，讓中油繼高雄煉油廠舊址爆汙染後，再添新的汙染控制場址。桃園煉油廠汙染事件，桃園市政府依土壤及地下水汙染整治法開罰10萬元，並公告煉油廠8-3、11和12號共3筆土地為汙染控制場址，管制人為活動。中油提出改善方案，計畫用「排客土法」，先挖除受汙染土壤，再以乾淨土壤回填，預計明年10月整治完畢，但上周三首次開審查會未過關。中油規畫將桃煉廠部分區域，租給中油持股的國光電力公司發展汽電事業，因移撥土地及開發得先做環境調查及評估，2020年自行調查發現龜山區油廠段11地號土地重金屬超標，依法通報桃園市環保局，結果環保局追查共有3筆土地遭汙染，面積約5.5公頃。環保局檢測發現，土壤中的重金屬鋅濃度每公斤1.41萬毫克，是標準值每公斤2千毫克的7倍，總石油碳氫化合物（汽油、柴油、潤滑油等）濃度每公斤1.08萬毫克，相當於標準值10.8倍；重金屬鎳、砷濃度分別為每公斤最高633毫克、78.9毫克，分別為標準值3.1倍、1.3倍；中油自行調查的油廠段11地號，也有重金屬鋅、鉻汙染。中油表示，該汙染場址沒有工廠或製程，汙染原因待調查，重金屬不溶於水，不會隨著雨水滲透到地下水層或流進溝渠，石油化合物的汙染也很少，該場址距離民眾生活區域遠，應無不良影響。立委牛煦庭認為，中油應調查清楚，向外界說明汙染原因，而不是宣稱已有改善計畫，急著將土地移撥給國光電力工程使用。桃園市環保局表示，該場址曾在建廠時堆置剩餘土方，後來也放置報廢車輛，推測防護沒做好才釀汙染；桃煉廠各汙水放流口設有24小時水質監測器，2017年裝設至今未發現異常，周邊地下水監測點都正常，將持續追蹤，為民眾健康把關。

中油 桃園 環保局

延伸閱讀

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

桃煉廠汙染…藻礁公投發起人：不意外 質疑中油還有未爆彈

桃煉廠談遷建逾20年汙染再添民眾憂心 中油稱評估中須先建後遷

桃煉廠汙染民憂RCA重演 中油：廠址在山上離民眾很遠

相關新聞

突襲視察新竹垃圾山 彭啟明嘆：「很壯觀」累積壓力爆表

環境部長彭啟明今天下午突然到新竹縣視察新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並直言新竹縣...

其人其事／林高沅鏡頭凝結感人瞬間

新竹縣竹北分局退休員警林高沅熱愛攝影，從警時就經常利用假日自學攝影技巧，退休後不但與妻子合作提供美髮、藝術照一條龍服務，...

竹縣垃圾山「壯觀」 環境部長震驚

環境部長彭啟明昨天視察新竹縣新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並指竹縣垃圾累積壓力已...

地方盼遷建 變期待桃煉廠轉型

中油桃煉廠落腳桃園近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出波及民宅和氣爆大火，「嫌惡設施」標籤難撕，...

中油桃煉廠土地汙染 開罰10萬

台灣中油公司桃園煉油廠爆出汙染事件，廠內5.5公頃土地因移撥國光電廠擴建二期工程須做環境調查，結果土壤驗出鋅、鎳、砷等重...

潮來潮去！通霄沙雕藝術節巨大沙畫快閃 攝影家全紀錄

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前今天下午先特別送上「開胃菜」，安排客家桐花為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。