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地方盼遷建 變期待桃煉廠轉型

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
中油桃煉廠爆汙染，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示不意外，同時認為中油其他廠區也有類似未爆彈，例如大潭沿海的汙染及破壞就持續發生，只是影響要20、30年後才會慢慢浮現。記者陳俊智／攝影
中油桃煉廠爆汙染，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示不意外，同時認為中油其他廠區也有類似未爆彈，例如大潭沿海的汙染及破壞就持續發生，只是影響要20、30年後才會慢慢浮現。記者陳俊智／攝影

中油桃煉廠落腳桃園近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出波及民宅和氣爆大火，「嫌惡設施」標籤難撕，近期又爆出汙染，再度挑起地方敏感神經。當地民眾要求遷廠聲浪不斷，不過高雄煉油廠轉型為高科技園區，周邊居民也期待引進無汙染事業。中油表示，公司設有桃廠遷廠小組，相關計畫都在評估。

2003年1月，桃煉廠氫氣外洩引發氣爆，爆炸威力遠在一公里外的民眾都感受到；2003年7月，國光電廠試車疑似機械故障也引發大火；2018年1月，桃煉廠加熱爐管破裂再傳氣爆，周圍5公里的居民都聽見爆炸聲。

由於大小事故頻傳，地方民眾期盼遷廠聲音不曾消失，但近年逐漸出現變化，越來越多人期待像高雄煉油廠一樣，轉型引進高科技產業，帶動地方發展。

鄰近煉油廠的汴洲里長楊鑫坤表示，遷廠是桃煉廠周邊居民不變的心聲，但中央政府計畫自2030年起分階段推動車輛電動化，市場對油料的需求減少，桃煉廠轉型也是遲早的事，希望中油發展無汙染的產業，也盼地方政府協助，縮短轉型期程。

中油表示，公司設有桃廠遷廠小組，相關計畫都有在評估。為確保國家能源供應安全，桃廠遷廠規畫須以「先建後遷」方式，意即完成建廠並開始營運後，才能停產拆遷。近年能源轉型成為新議題，在未完成遷廠前，會配合能源相關技術發展及油品需求變化，調整煉製結構與煉油規模，然後再逐步轉型引進新能源事業。

中油 氣爆

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