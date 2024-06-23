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竹縣垃圾山「壯觀」 環境部長震驚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
環境部長彭啟明（右）昨天下午突然到新竹縣視察新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，直言新竹縣垃圾累積的壓力可說是到達爆表的地步。圖／取自彭啟明臉書
環境部長彭啟明（右）昨天下午突然到新竹縣視察新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，直言新竹縣垃圾累積的壓力可說是到達爆表的地步。圖／取自彭啟明臉書

環境部長彭啟明昨天視察新竹縣新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並指竹縣垃圾累積壓力已到爆表地步，問題很嚴峻。彭並目擊「垃圾分類非常差」的現況，包含有不少廢塑膠和堆積如山的大型床墊。

新竹縣環保局長蕭宏杰陪同說明，承諾年底焚化爐試運轉後，垃圾山問題會逐漸趨緩；而竹東垃圾掩埋場因位於水質水源保護區，承諾2年內優先解決。

彭啟明表示，新竹縣無法處理的垃圾裸露問題，預期下半年會達最高峰，新竹進步太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積壓力爆表，環境部會協助地方加速解決。

彭啟明在竹東掩埋場發現，有堆積如山的大型床墊混雜在垃圾堆中，且垃圾分類非常差，直言「資源沒有好好再利用，每位市民也都有責任」，如何一起減量，改變生活方式最重要。

蕭宏杰表示，竹東掩埋場垃圾堆置量剩5000噸，已分批委託外縣市焚燒去化，預計明年上半年就能完全清運完畢，大型床墊混雜在垃圾堆中，會要求清潔隊分開堆置，但垃圾分類問題還需要民眾共同努力。

他指出，目前鐵鋁罐幾乎都會被回收再利用，但確實發現廢塑膠回收率不佳，原因可能是薄塑膠製品再利用價值不高，且塑膠還細分不同材質，最後淪為垃圾。

蕭宏杰說，清潔隊員收垃圾時都會提醒民眾要做好垃圾分類，但垃圾分類不佳是全國性的問題。

新竹縣BOO焚化爐預計10月試運轉，明年中全量運轉可日燒500噸垃圾，除了處理每天新產生的垃圾，也會逐步去化堆置在新豐垃圾掩埋場的22萬噸天量垃圾。

垃圾分類 新竹

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