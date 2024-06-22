潮來潮去！通霄沙雕藝術節巨大沙畫快閃 攝影家全紀錄

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前今天下午先特別送上「開胃菜」，安排客家桐花為主題的快閃「巨大沙畫」，作品在退潮後的3小時必須完成，在晚間隨漲潮的水流而消逝，充滿創作巧思。

文觀局指出，縣府首次籌辦「通霄沙雕藝術節」，開展前先推出「快閃沙畫」，這件大型沙畫對沙雕師而言是親近大自然並與大自然合作的最佳表現，創作過程要在海水退潮時快速進行，且必須在漲潮前完成，挑戰分秒必爭的創作能量。

攝影工作者張文煥下午專程前往取景，並用空拍機記錄，沙畫團隊在下午4點左右開始創作，下午6點多完成， 透過相機、空拍機的不同視野， 展現平面巨大沙畫的視覺效果。