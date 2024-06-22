突襲視察新竹垃圾山 彭啟明嘆：「很壯觀」累積壓力爆表

環境部長彭啟明今天下午突然到新竹縣視察新豐及竹東兩處垃圾掩埋場，他被堆積如山的垃圾震驚，感歎「的確很壯觀」，並直言新竹縣垃圾累積的壓力可說是到達爆表的地步，問題的確很嚴峻。彭並目擊「垃圾分類非常差」的現況，包含有不少廢塑膠和堆積如山的大型床墊。

新竹縣環保局長蕭宏杰陪同說明，承諾年底焚化爐試運轉後，垃圾問題會逐漸趨緩；而竹東垃圾掩埋場因位於水質水源保護區內，將是優先處理重點。

彭啟明今天下午在臉書發文表示，新竹縣無法處理的垃圾裸露問題，預期在下半年會達最高峰，新竹進步太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積壓力爆表、問題嚴峻，環境部會協助地方加速完成解決裸露垃圾的問題，也要在上游保護飲用水源。

據了解，原本僅環境部環管署長顏旭明要前往新竹視察垃圾掩埋場問題，不過彭啟明臨時決定一同前往，到場才發現問題非常嚴重，蕭宏杰立即隨同向彭啟明說明新竹縣府垃圾去化計畫，承諾優先要解決的竹東垃圾掩埋場問題，會在2年內解決。

彭啟明在竹東垃圾掩埋場視察時發現，有大型床墊混雜在垃圾堆中，且垃圾中的分類非常差，直言「資源沒有好好再利用，每位市民也都有責任」，呼籲民眾把分類、源頭減量惜物成為習慣。

蕭宏杰表示，竹東垃圾掩埋場因位於水質水源保護區內，將是優先處理重點，目前堆置量僅剩5000噸，已分批委託外縣市焚化爐焚燒去化，預計明年上半年就能完全清運完畢，大型床墊混雜在垃圾堆中會再要求清潔隊分開堆置，但垃圾分類問題還需要民眾共同努力。

他指出，雖然目前鐵鋁罐幾乎都會被回收再利用，但確實可發現廢塑膠回收率不佳，原因可能是薄塑膠製品再利用價值不高，且塑膠還有細分不同材質分類，若民眾在回收塑膠垃圾時將所有塑膠垃圾混在一起，將導致回收商根本無法再利用，最後只能通通淪為垃圾。

為何不仿效雙北推行垃圾費隨袋徵收制度，強化民眾垃圾分類習慣？新竹縣環保局表示，新竹縣目前沒有計畫全縣垃圾處理費隨袋徵收，因為新竹縣不若雙北都是都會城市，新竹縣若一旦採垃圾處理費隨袋徵收，恐怕引發民眾隨意棄置垃圾，造成更嚴重環境危害。

蕭宏杰表示，第一線清潔隊員在收垃圾時都會提醒民眾要做好垃圾分類，但垃圾分類不佳問題恐怕並非新竹縣獨有的問題。他說，有價回收物回收率都非常高，例如鐵鋁罐、玻璃，反而是廢塑膠回收狀況不佳，但這是全國性的問題。