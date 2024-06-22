盼打開鄉內塵封的記憶寶盒 造橋百年驛站推出老照片展

苗栗縣「百年驛站」造橋火車站旁的日式站長宿舍老建築今天推出「追憶似水年華」 造橋老照片展，希望蒐集的老照片及在地人的故事，打開鄉內塵封已久的記憶寶盒，訴說屬於造橋的故事。

老照片展由「山線百年客家輸出」籌辦，從6月22日至7月22日展出1個月，每周一至周六上午9點30分至12點、下午1點30分至4點30分開放參觀。老照片展有4大主題，包括造橋驛的鐵道百年縮影、夢回繁盛的中油錦水礦場、傳統產業的興衰、造橋在地家族史，現場展出50張老照片，還有20多件剪報、故事及文史資料。

開幕式上午在造橋驛日式宿舍旁的樹蔭下舉行，縣府秘書長陳斌山及縣府文觀局人員、造橋鄉長徐連斌、前鄉長張雙旺、社區人士及文史工作推動者多人參加；陳斌山歡迎鄉親和遊客踴躍參觀，在走過百年歷史的驛站裡，透過老照片喚起過去的記憶，回味古早時的點點滴滴。

提供多幀老照片的徐福光回憶，他祖父徐阿亮在日治大正六年（1917年）擔任造橋庄役場庄長，對造橋影響及貢獻很大，這次老照片展，讓他重新整理了記憶，也希望能透過這次活動，找回往日榮光。

造橋火車站有百年以上歷史，曾是全鄉發展重心，但十多年改為無人招呼站，當年站體老舊且有數處被破壞，鄉公所積極爭取認養車站及周邊維護，斥資千萬元修繕及美化，讓百年驛站風華再現，目前車站邊的2幢日式老建築是當年站長、副站長的宿舍，也經過修繕維護，呈現早年風華。