盼打開鄉內塵封的記憶寶盒 造橋百年驛站推出老照片展
苗栗縣「百年驛站」造橋火車站旁的日式站長宿舍老建築今天推出「追憶似水年華」 造橋老照片展，希望蒐集的老照片及在地人的故事，打開鄉內塵封已久的記憶寶盒，訴說屬於造橋的故事。
老照片展由「山線百年客家輸出」籌辦，從6月22日至7月22日展出1個月，每周一至周六上午9點30分至12點、下午1點30分至4點30分開放參觀。老照片展有4大主題，包括造橋驛的鐵道百年縮影、夢回繁盛的中油錦水礦場、傳統產業的興衰、造橋在地家族史，現場展出50張老照片，還有20多件剪報、故事及文史資料。
開幕式上午在造橋驛日式宿舍旁的樹蔭下舉行，縣府秘書長陳斌山及縣府文觀局人員、造橋鄉長徐連斌、前鄉長張雙旺、社區人士及文史工作推動者多人參加；陳斌山歡迎鄉親和遊客踴躍參觀，在走過百年歷史的驛站裡，透過老照片喚起過去的記憶，回味古早時的點點滴滴。
提供多幀老照片的徐福光回憶，他祖父徐阿亮在日治大正六年（1917年）擔任造橋庄役場庄長，對造橋影響及貢獻很大，這次老照片展，讓他重新整理了記憶，也希望能透過這次活動，找回往日榮光。
造橋火車站有百年以上歷史，曾是全鄉發展重心，但十多年改為無人招呼站，當年站體老舊且有數處被破壞，鄉公所積極爭取認養車站及周邊維護，斥資千萬元修繕及美化，讓百年驛站風華再現，目前車站邊的2幢日式老建築是當年站長、副站長的宿舍，也經過修繕維護，呈現早年風華。
「山線百年客家輸出」從2022年進駐造橋驛站，致力耕耘老建築保存與活化，推廣傳承客家文化，嘗試以造橋鄉為軸心，用文化、藝術、食物與台灣各地搭起文化的橋樑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言