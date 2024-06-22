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高虹安吃AI芒果冰挨批侵權 議員酸「難怪深陷官司」籲公開致歉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府用AI生成高虹安吃芒果冰的圖片（左），卻被揭疑似侵權高雄冰店照片（右）。圖／翻攝自臉書、新竹市府
新竹市府用AI生成高虹安吃芒果冰的圖片（左），卻被揭疑似侵權高雄冰店照片（右）。圖／翻攝自臉書、新竹市府

新竹市長高虹安為慶賀夏至、提醒市民補充水分，特別由市府團隊利用AI製圖，生成手捧芒果冰的照片，未料卻被揭疑似芒果冰圖片來源是高雄某冰店，遭議員痛批「不是冠上AI就可以違反著作權」，更有議員紛紛貼吃真芒果冰照片反諷高虹安造假。

新竹市府今未再回應議員質疑。不過昨天遭外界質疑圖片侵權時，市府即由行政處代理處長彭孔貞出面說明，強調高虹安手捧的芒果冰是利用目前最熱門的AI技術製圖產生，透過prompt提示詞彙「手持芒果刨冰」指示AI生成。

市議員劉崇顯質疑，高虹安手捧芒果冰雖市府稱是AI製圖，但可以看出這次未經授權就直接使用店家的版權照片。他說「市府敢不敢公開AI自動生成這張圖的過程影片？」、「況且哪個AI系統會自動擷取有版權的圖片」，痛批高虹安的道德瑕疵沒有底限、法治素養低落，更酸「難怪會令自己深陷在官司之中」。

劉崇顯說，過去高虹安市府就曾未經授權公開使用五月天歌曲，這次AI製圖直接侵權店家版權照片，呼籲高虹安誠摯的向店家公開致歉，不要再用謊言堆疊謊言來繼續硬拗。

市議員曾資程、林盈徹都在臉書發起吃「真」芒果冰，還貼出照片，反諷高虹安連吃芒果冰都造假。林盈徹說「黃仁勳NVIDIA還沒來，香山自駕車園區也生不出來。沒關係，高市長先示範如何用AI圖像技術，變一碗芒果冰出來。」曾資程更大酸「這個假、那個假，這個人（高虹安）到底有那些是真的？」

AI 芒果 高虹安

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