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性影像暴力數據逐年攀升 桃市將推「拒絕性影」展覽及主題電影展

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影

隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，根據桃園市社會局統計，去年接獲的性影像暴力案件有324件，今年1至5月則已高達223件，數據有攀升趨勢，常見的主要是被拍攝性愛影片網路交友裸聊照片外流等。為有效預防社會局除辦展覽外，還有透過真實案例紀錄片，並有專家解析常見手法，避免民眾落入陷阱。

成人性影像保護是在去年2月15日正式實行，社會局去年接獲的性影像暴力案件共有324件，未成年253件、成年71件，而今年1至5月則已高達223件，未成年107件、成年116件，數據有攀升趨勢。

社會局也發現常見手法不外乎為，常為交往時同意拍攝，事後遭流出、或交友軟體裸聊被截圖、或以提供工作機會、遊戲點數交換等哄騙情況為主。

今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展、運用真實案例紀錄片、主題電影等分享，透過觀影後邀請專家解析常見手法，推廣性影像防制知能。

活動也邀請網紅唄姬，大家一起「三不二要」不拍、不傳、不留；要求助、要下架，加深民眾對於性影像暴力的認知、樣態，從預防做起。

桃園市副秘書長賴淑華表示，性暴力影片會造成一輩子創傷，她小孩畢業作品就是做不當影片外流相關內容，也才知道其實影片流出後，要完全消失真的不容易，希望大家要杜絕相關拍攝，勇敢說不。

唄姬說，性暴力影片事件似乎有年齡層愈來愈低的情況，讓她相當驚訝，現在人手一機，取得資訊相當容易，遇到一定要勇敢拒絕，並謹記三不二要口訣。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任王秀珍表示，今年活動以拒絕拍攝及尊重隱私為題，因為現代人使用網路頻率提高，容易不深思熟慮落入性暴力陷阱中，因此舉行系列活動，讓大家了解可能會出現的傷害。

社會局說，為協助被害人移除或下架性影像，衛生福利部已建置單一窗口「性影像處理中心」提供被害人線上申訴及諮詢02-6605-7373，並協助被害人移除或下架性影像及轉介被害人保護扶助。

隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影
隨著數位科技發展性私密影像外流的問題愈趨嚴重，桃園市社會局今也舉辦「拒絕拍色，尊重影私」系列活動，除了主題闖關攤位、市集外，6月28日至7月10日還規畫「拒絕性影」展覽及主題電影展。記者翁唯真／攝影

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