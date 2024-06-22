苗栗結合旅遊推廣TPASS月票 1月迄今售票筆數成長三成

苗栗縣藉TPASS搶觀光商機，4、5月間結合特色旅遊推出TPASS通勤月票抽獎活動，到5月底統計購票人數成長近三成；縣府強調推廣活動展已現成效，不僅減輕通勤、通學族群的交通負擔，並結合特色小旅行，促進公共運輸使用。

苗栗縣推廣TPASS通勤月票，中彰投苗、桃竹竹苗2個共同生活圈售出的TPASS通勤月票，從今1月以來成長近三成。圖／苗栗縣政府提供

縣府指出，為鼓勵民眾多使用通勤月票，苗栗縣特別結合TPASS月票規畫「漫遊苗栗TPASS Go給力」特色旅遊踩點活動，集結鄉鎮景點與在地特色店家，從今年4月1日至5月30日，凡是持TPASS到苗栗旅遊，就有機會抽中享沐時光莊園渡假酒店雙人房平日住宿券、湯悅溫泉會館住宿卷、泡湯券及著名景點門票等獎項；縣府工務處官方粉絲團自今年3月25日至6月6日，也辦理每周1題，共有10題的有獎徵答，每周貼文觸及超過2000名粉絲參與留言抽獎，獲得好評。

工務處指出，TPASS行政院通勤月票去年7月1日上路，迄今已推動近一年時間，中彰投苗與桃竹竹苗2個共同生活圈售出的TPASS通勤月票，今年1月單月購買筆數為7198筆，4月就增長至9586筆、5月也有8777筆， 歷經2個多月的旅遊活動推廣，購票筆數與今年1月相較成長近三成，希望未來有更多通勤人士和旅客購票，運用這項促進公共運輸的月票，盡情探索苗栗的多樣風貌。