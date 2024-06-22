竹北頭前溪北岸高灘地河濱公園要來了 預計9月初動工

為滿足竹北快速成長人口對休閒綠地的需求，廣達32公頃的頭前溪北岸高灘地河濱公園經過多次修正計畫，其中超過8公頃的先期規畫終於獲得經濟部水利署同意執行，預計將設有足球場、越野自行車道等設施，最快9月動工，明年5月就能完工。

新竹縣府表示，頭前溪北岸高灘地河濱公園從2021年即積極推動，總面積達32公頃，為了讓民眾能盡快享受綠地，已先將其中8.1公頃列為先期規畫，預計設有足球場、活動廣場、籃球場等設施，讓民眾不分平假日都能有活動去處，不必再跑南岸竹市河濱公園。

8.1公頃先期規畫分為A、B區，其中A區位於台1線橋下到博愛南路間，將建置3座草地足球場，其中一座是11人制足球場，另設有橋下活動廣場和3座公廁。B區位在國道1號橋下至興學街間，將建置2座籃球場、1座越野自行車練習場、活動草地區、多元利用空間和3座公廁。

新竹縣長楊文科表示，為提供縣民運動空間，頭前溪高灘地河濱公園將讓竹北民眾就近利用，總工程經費約6140萬元，預計6月底上網公告招標，最快9月初動工，明年5月完工，此外未來縣府也會持續打造城市水岸綠色生態廊道，增添運動休閒遊憩空間。

新竹縣環保局指出，高灘地河濱公園將結合既有自行車道及步道，串連頭前溪北岸，提供縣民優質運動休閒空間以及親水環境教育場所，不過因施工範圍位於河川區域，且包含國有土地及農田水利用地等，施工將盡力減少濱溪地帶水陸域生態衝擊，並在符合河川高灘地使用相關法規前提下進行。

實際上，台1線至國道1號間的頭前溪北岸高灘地從2017年到2021年間就陸續設置空氣品質淨化區，不過相對南岸竹市範圍有多座棒球場、寵物公園設計，北岸至今主要是大片綠地，未來除了設計球場公園設施外，還會規畫人工濕地、步道、親水空間等，讓頭前溪北岸維持河道功能及生態多樣性，也滿足都市生活機能及需求。