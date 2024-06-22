桃煉廠汙染…藻礁公投發起人：不意外 質疑中油還有未爆彈

中油為國光電廠二期工程覓地，意外暴露桃煉廠有重金屬及石油化合物汙染，地方環保團體重視，但不意外，珍愛藻礁公投發起人潘忠政更直言可能其他廠區也有汙染，只是還沒曝光而已；對此，中油未正面回應，僅稱桃煉廠相關改善計畫已提報桃園市環保局審查，若一切順利，預計明年10月改善完成。

大潭電廠周邊海域2017年曾發生綠牡蠣事件，在地環團自行送驗，結果顯示含銅量至少1996ppm，由於當時國內對於牡蠣含銅量未定標準，以美國訂定的50ppm為基準檢視，認定嚴重超標；去年，潘忠政重返大潭檢視，綠牡蠣已不復見，雖無證據證明當年事件與中油有關，他仍認為中油在大潭的開發有汙染及破壞地方生態。

潘忠政指出，中油在大潭做三接工程要在海底放300多個沉箱，為了放置沉箱，整平海底地面攪起許多泥沙，細泥隨著海浪打上岸，阻塞了柴山多杯孔珊瑚的氣孔，造成大量珊瑚死亡，綠牡蠣雖然不復見，但個頭比當年綠牡蠣小很多，也比當年乾扁不少。最重要的是，中油在大潭蓋工業港，破壞藻礁所需的波濤洶湧海域環境，也導致藻礁一點一點地消失。

潘忠政表示，大潭電廠的開發已對周邊海域造成環境汙染及生態破壞，只是中油不承認，這些汙染需要20、30年才會浮現，時間會證明一切。因此，他對桃煉廠汙染不感意外，相信其他地方也有類似情況，只是中油廠區都有管制，一般人難探究，除非有特殊事件或狀況，否則難以曝光。