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桃煉廠談遷建逾20年汙染再添民眾憂心 中油稱評估中須先建後遷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影

中油桃煉廠落腳桃園48年，將近半世紀，曾發生國光電廠試車故障大火、排氣閥焊道破裂燃油噴出波及民宅和氣爆大火，被附近居民貼上「嫌惡設施」標籤，地方期盼中油遷廠聲音20年來沒有停過，近年中油頻傳汙染事件，再度挑起地方敏感神經；中油表示，公司設有桃廠遷廠小組，相關計畫都有在評估。

2003年1月，桃煉廠因氫氣外洩引發氣爆及火警，雖然火勢迅速撲滅，無人傷亡，但爆炸威力極強，一公里外都能感受得到；2003年7月，桃煉廠內的國光電廠疑試車時機械故障大火，火勢花了兩個小時才撲滅；2018年1月，桃煉廠因加熱爐管破裂再傳氣爆，附近5公里的居民都聽見爆炸聲，民眾形容句大火光「像太陽從西邊出來了」。

桃園煉油廠近20年大小事故頻傳，地方民眾遷廠的聲音不曾消失，煉油廠周邊的汴洲里長楊鑫坤也盼盡早轉型；立委牛煦庭更認為中油不能再增加龜山這片土地的負擔，應該終止國光二期計畫並逐步轉型。

楊鑫坤表示，桃煉廠是中油三大煉油廠之一，遷廠是桃煉廠周邊居民不變的心聲，但中央政府計畫自2030年起分階段推動車輛電動化，市場對油料的需求減少，桃煉廠在遷廠之前可能會先遇到煉油量萎縮而面臨關廠的問題，換而言之，桃煉廠轉型是遲早的事，希望中油能加速轉型，也希望市府能從旁協助，縮短轉型啟程，也期待桃煉廠能轉型無汙染的產業或產專區。

立委牛煦庭認為中油應該調查清楚，向外界說明汙染原由，而不是宣稱已有改善計畫，急著將土地移撥給國光二期工程使用，對汙染原因就放著不細究；汙染事實也證明中油桃煉廠對龜山這片土地造成了一定程度的傷害，國光電廠二期進駐很難保證不會再有傷害。他在擴建一事始終抱持反對意見。

中油表示，公司設有桃廠遷廠小組，相關計畫都有在評估。為確保國家能源供應安全，桃廠遷廠規畫須以「先建後遷」方式，意即完成建廠並開始營運後，才能停產拆遷。近年能源轉型成為新議題，在未完成遷廠前，桃煉廠將以「穩定供油、逐步轉型、地方參與、共生共榮」作為發展目標。

此外，配合能源相關技術發展、油品需求變化等，桃煉廠將調整煉製結構與煉油規模，逐步轉型引進新能源事業，為國家能源供應持續作出貢獻。

中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影
中油桃園煉油廠幫國光電廠二期工程覓地，意外揭廠內重金屬與石油化合物汙染，再度挑起地方敏感神經，又先遷廠轉型議題。記者陳俊智／攝影

中油 桃園 重金屬

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