桃煉廠汙染民憂RCA重演 中油：廠址在山上離民眾很遠

台灣中油桃園煉油廠傳汙染事件，桃園市環保局開罰10萬元並要求改善，外界質疑罰款太低沒有嚇阻效果，民眾也擔心廠內汙染隨雨水外流，影響周邊生態環境，深怕RCA事件重演，威脅自身健康；中油表示重金屬基本上不溶於水，不會跟著水滲透到地下水層或流進溝渠。環保局則強調依法行政，目前也未發現水質受汙染，會持續監測。

據查，桃園市環保局3月11日函文中油公告桃煉廠汙染控制場址，同時也公告控制場址禁止事項，內容包括禁止置放汙染物或排放廢（汙）水進土壤，禁止排放廢（汙）水進地下水體，也禁止新建非因汙染控制、整治或改善計畫所需建物，但新建、拆除等土地利用經中央主管機關同意不在此限。另外，經中央主管機關指定影響居民健康及生活環境的土地利用行為也是禁止項目。

換而言之，中油若要在管制區從事土壤挖除、回填、暫存運輸或地下水抽出等工作，業者須向市府提報清理或汙染防治計畫書，核定後才能動工。

民眾擔心汙染物隨雨水擴散，深怕RCA事件重演。中油對此回應，重金屬基本上不溶於水，不會跟著水一起滲透到地下水層或流進溝渠，石油化合物的汙染也很少，而且控制場址位於山上，距離民眾生活區域遠，對民眾無不良影響。另外，桃煉廠各排水口、放流口都有監測設備，近年均無發現異常。

環保局表示，中油桃煉廠與RCA的汙染型態不同，前者為土壤汙染，一般而言，汙染物多附著於土壤孔隙中，無外力影響的情況下不易移動，後者RCA為地下水汙染，汙染物比較容易隨地下水流動而移動。此外，二者的汙染物也有所不同，桃煉廠為重金屬鎳、鋅、砷及總石油碳氫化合物，RCA為含氯有機物四氯乙烯、三氯乙烯及氯乙烯和1,1-二氯乙烯。

環保局進一步表示，中油放流水自2017年裝設24小時監測器，截至目前無測得任何異常，周邊的地下水監測點也無異常情況，未來會持續追蹤，為民眾健康把關。