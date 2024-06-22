解決醫病溝通障礙 新竹出新住民就醫手指書

台灣近年東南亞新住民人口增加，生活語言溝通隔閡愈發明顯。新竹縣府擔心此問題成為醫病溝通障礙，為免影響最佳治療時機，特別製作印有越南、泰國、菲律賓和印尼4種語言的就醫手指書，讓醫病之間透過簡單比畫就能對話，但醫界認為實用性會在移工身上展現。

新竹縣衛生局長殷東成表示，新住民因對台灣醫療環境不熟悉及語言溝通上困難，在就醫經常面臨語言障礙，導致新住民於就醫時無法清楚描述自己的病況，也無法理解醫療人員的醫囑，不僅影響醫療服務的品質，也可能導致誤判、延誤治療或不適當的醫療建議，進而對健康與生活品質造成影響。

據查，桃竹竹苗4縣市新住民人口超過10萬人，以越南、菲律賓、泰國及印尼為大宗人口，因此特別設計4種語言的手指書，內容從掛號、病情描述、診斷、治療建議及領藥等流程都有對照組，讓醫病之間用手指比畫就能溝通。

中國醫大新竹附醫外科部長黃祥銘表示，會主動求診的新住民大多會簡單的中文，不諳中文多半是移工，而臨床上，越南籍移工的外語能力普遍不如菲律賓、印尼等地移工，需要協助的情況會比較多，通常在急診室比較常見。如果通譯沒有陪同，醫師還是會靠翻譯軟體協助溝通。

新竹縣衛生局表示，手指書不僅可以給新住民使用，4國移工或觀光旅客也能受惠。基於資源共享，手指書的電子書也傳給桃竹苗其他3縣市，由各地衛生局分享給當地新住民家庭服務中心、醫師公會及醫療院所，擴大受惠群眾。