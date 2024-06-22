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桃園AI巡防再升級 變造車牌難逃

聯合報／ 記者翁唯真曾健祐／連線報導
李姓男子懸掛假車牌上路，被警方AI巡防系統揪出，吃偽造文書官司。記者翁唯真／翻攝
李姓男子懸掛假車牌上路，被警方AI巡防系統揪出，吃偽造文書官司。記者翁唯真／翻攝

變造車牌日益猖獗，許多守法車主無辜受害，撤銷罰單也浪費不少公部門行政資源。桃園市警察局打「假」，研發AI巡防系統自動辨識可疑車牌，5月上路至今共查獲82件造假案，均依偽造文書移送法辦，昨天重申嚴正執法決心，強調全市目前有101輛警車裝有該設備，呼籲民眾莫存僥倖心理。

中市行人事故頻傳，今年首季死傷數比去年增加，中市警局交大24日起大執法，為期1個月，加強取締闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉及行人隨意穿越道路等違規行為；各分局將針對行人易肇事路口，安排守望勤務，預防違規行為。

桃園警方表示，警車鏡頭連接手機的車巡設備並非桃園獨創，但過去只能查詢車輛是否失竊或車主是否曾經酒駕，功能有限。鑒於變造車牌猖獗，不少車主莫名吃罰單，事後申訴不僅花時間，也浪費行政資源，因此特別設計辨識變造車牌系統，只要車子有失竊或是車牌曾經有被偽造紀錄，系統就會警示，員警再透過警用小電腦查詢，就能夠知曉是否有異。

桃園李姓男子因為超速，愛車車牌被吊扣半年，他為了繼續上路，以6千元的價格訂製一組同樣號碼的假車牌懸掛，自以為不會被警方發現，結果一上路就被楊梅警方盯上，最後被捕並依偽造特種文書罪送辦。

桃園市刑事警察大隊表示，AI巡防系統辨識每周可篩出20至30筆偽變造車牌車號，至今查獲82件造假案，目前全市有101輛警車配置設備系統，也還在研擬如何精進改善。

桃園 警車 車主

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