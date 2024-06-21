參訪韓國安全體驗館 鍾東錦：將借鑒經驗深耕苗栗安全網

苗栗縣長鍾東錦率團赴韓國考察交流，今天是最後一天，上午參訪團到廣渡口安全體驗館觀摩，深入了解該館推動安全教育、提高公眾安全意識的創新做法，透過多媒體展示、模擬體驗和實地演練等方式，呈現地震、火災、急救等各種安全知識和應對技巧。鍾東錦認為要讓民間落實防災觀念，中央與地方應一起推動，可參照韓國經驗並依人口比例挹注經費，加強宣導並結合教育體系，以深耕苗栗的安全防護網。

縣府指出，首爾市人口高達1000萬，非常需要深植居民的防災意識，體驗場館是十分合適的場所，學齡兒童及25人以上的企業一年內必須上滿6小時課程，另外不同區域按人口數，也設有不同規模的場館，目前體驗中心全韓國有14家、小型或中型場館約300家。