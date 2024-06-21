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回收業者頭前溪滑板公園旁堆回收物 竹市府令24日前清除

中央社／ 新竹市21日電

民進黨竹市議員曾資程今天指出，頭前溪左岸滑板公園場附近遭資源回收業者堆置回收物成髒亂點。新竹環保局表示，已要求行為人於6月24日前清理完成，避免影響環境衛生。

曾資程今天臉書（Facebook）發文指出，民眾陳情在頭前溪左岸的滑板公園場旁有資源回收業者，長期堆放回收物，成為地方髒亂點，相關單位應要要求改善。

他說，滑板公園的停車格長期被占用，造成要到滑板場運動民眾停車困難，民眾已向新竹市政府陳情，希望能盡速改善，才能讓真正要到此運動的民眾，方便停車。

對此，新竹市環保局今天透過文字表示，有關左岸滑板公園附近有資收物堆置及停車問題，因資收物堆置在堤內（非河川灘地，非環保局代管的左岸區域），昨天已前往稽查，並向行為人要求勿任意堆置。

環保局指出，同時也已在現場張貼限期需在6月24日前清理完成，以免影響環境衛生。

交通處告訴中央社記者，滑板公園等相關設施為水環境左岸休閒區，是作為休閒及活動使用，因此有提供相關所需交通服務。

至於有民眾提出以收費方式改善停車遭占用問題，交通處指出，因滑板公園用地的主管機關為經濟部水利署第二河川分署，目前依相關規定不宜收取停車費。

新竹 環保局

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