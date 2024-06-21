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高虹安拿芒果冰照片遭疑盜圖 竹市府：是AI製圖

中央社／ 新竹市21日電
新竹市長高虹安手拿芒果冰慶夏至，被眼尖網友發現怪怪的，證實是AI製圖。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安手拿芒果冰慶夏至，被眼尖網友發現怪怪的，證實是AI製圖。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安在臉書發文指出，今天是夏至也邀民眾吃各種冰品，並貼出她手拿芒果冰照，但遭民眾質疑盜用高雄某冰店芒果冰製圖，市府說，是AI技術製圖產生，象徵智慧城市。

高虹安在臉書發文指出，今天是「夏至」，夏天真的來了，天氣也將越來越炎熱，她決定揪民眾一起吃透透各種冰，就從芒果冰做為今年夏天開場，同時也張貼她手拿芒果冰照片。

對此貼文引起民眾留言討論指出，高虹安手中的芒果冰圖片照，不是新竹市的冰店，而是高雄市的某冰店芒果冰的圖，也想問為何高虹安不介紹新竹市的冰店；不過也有民眾說，市府有指是以AI技術製圖產生，透過此照片也可了解科技的多元應用。

新竹市政府行政處代理處長彭孔貞透過文字表示，今天是6月21日也是夏至，高虹安是在臉書發文關心市民，並提醒民眾天氣悶熱，要適當補充水分。

彭孔貞說，對於高虹安發文的圖片是捧著1碗芒果冰引起網友關注，也有人好奇芒果冰購買處為何，其實這是以AI技術所生成，是透過提示詞彙「手持芒果刨冰」指示AI生成。

市府透過新聞資料表示，未來市府將持續努力，與中央攜手合作，搭配行政院桃竹苗大矽谷推動方案，繼續強化科技新創發展。

芒果 高虹安

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