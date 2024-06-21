三接明年3月提前供氣大潭電廠 潘忠政批卓榮泰藻礁殺手

行政院長卓榮泰今天下午到桃園市中油第三座液化天然氣接收站工地了解工程進度，中油李順欽強調，三接負責從海上接轉天然氣輸往南側大潭電廠機組發電，所有工程訂2028年完工，不過有信心明年試運轉的時候就可以供氣大潭電廠。卓榮泰稱讚中油的表現，並希望明年3月底他也能再回到現場，見證三接試運轉供氣的目標。

李順欽也強調，三接進駐施工後，監測顯示所有的生態都呈正向發展，譬如一級保育類的柴山多杯孔珊瑚，從原先施工前80多株增加到100出頭，而且穩定增加；其他總藻種數穩定維持在35至43種之間；二級保育類小燕鷗繁殖成功率，從原本自然繁殖率不足三成，大幅提升至七成以上，藻礁G1到G3區都發現小燕鷗的蹤跡。

卓榮泰表示，他2017年開始研究多杯孔珊瑚藻礁，當初擔任行政院秘書長的時候卯足勁、用足精神，發揮所有的關係完成通過三接的環評，三接是經過公投後才能順利進行，他在520之前就想來看三接的進度，今天來聽到中油有信心在明年3月底試運轉，期許中油能如期如質完成。

對於中油和卓榮泰表示藻礁生態變豐富了，藻礁公投領銜人潘忠政說，中油用了一些似是而非的說法講藻礁生態變豐富，事實上多杯孔珊瑚藻礁一開始在調查的時候就是80多株，去年和立法委員到現場會勘的時候，有的原本有多杯孔藻礁的位置已經死亡，經過這麼多年政府復育的多少，幾乎沒有，總藻數也一樣，怎麼能說生態變豐富變得更多元呢？

潘忠政指出，如果卓榮泰是擔任行政院秘書長的時候幫助三接通過環評，那麼他就是藻礁的殺手，因為生態沒有更豐富多元，多杯孔珊瑚藻礁數量並沒有明顯增加。卓榮泰會從2017年研究多杯孔，那是因為陳昭倫教授和藻礁團體在那一年的世界海洋日，宣布在觀音發現多杯孔珊瑚，這給政府開發三接破壞生態很大的壓力，環團向總統府陳情，但是公文轉給行政院以後，都是行禮如儀的答覆，沒有真正要維護生態的心意。

卓榮泰說三接同時有三大功能，第一個功能是展綠、爭氣、減碳、非核，也是國家長遠建設的目標，第二個功能是在發展天然氣發電的過程，要同時肩負更多的綠能發電，這是邁向2050淨零轉型很重要的目標，第三個重大功能是穩定北部的供電，強化整個大台北包括桃園的電網韌性，三接完成之後可以彌補整個電廠交替過程需求的電力，而且綽綽有餘，所以要能達成這三大功能目標，都放在三接的身上。

卓榮泰表示，三接為什麼那麼難通過，就是當初地方人士和環保團體對生態的衝擊有疑慮，政府提出保證和方法包括改善工程的計畫，例如當初如果沒有改變工程計畫，原工程是現在的10倍大，這個決定絕對是明智的，但還是要減少對周遭環境生態的衝擊，還要復育更多樣化的生態，他也是從2017年開始了解什麼事多杯孔珊瑚，進而決定要減少工程對環境生態的衝擊，並且加強復育，並且要成為觀測生態上成功的典型，有利於未來在全國推動重大工程時，經驗和承諾能獲得人民的信賴。