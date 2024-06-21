竹縣芎林鄉5村27日上午起停水8小時 影響620戶

台灣自來水公司今天表示，為辦理機電工程，新竹縣芎林鄉5個村將於6月27日上午9時至下午5時止停水共8小時，停水戶數620戶，用戶可留意並提早儲水備用。

台灣自來水公司今天發布訊息指出，為辦理新竹縣芎林鄉石潭村5、6鄰供水機電工程，將於6月27日上午9時至下午5時止停水共8小時（含恢復供水時程），停水戶數620戶，停水區域包含新竹縣芎林鄉五龍村、永興村、石潭村、秀湖村、華龍村。

水壓降低期間，自來水公司表示，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

自來水公司指出，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。