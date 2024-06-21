竹北市購物節落幕 帶動在地消費逾億元

竹北市公所表示，公所舉辦購物節只要累積金額達新台幣6000元即可兌換「竹北行旅箱」禮盒，限量6000份僅在20天即兌換完畢，購物節昨天結束，初估帶動在地消費突破1億元。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，為帶動消費從5月20日起辦竹北購物節，並選出9家特色創意店家，打造竹北地方好禮推出造型行旅箱，打開地方能見度，活動於昨天結束，限量6000份的「竹北行旅箱」禮盒，在活動開跑20天內兌換完畢。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，「竹北購物節」除鼓勵市民支持在地店家，也希望外地民眾到竹北消費，公所也曾到百貨商場舉辦快閃，順勢打響活動知名度。

鄭朝方表示，竹北行旅箱禮盒內含9件吃喝玩賞嚴選良品，也是為提高民眾消費意願，經初步估算，兌換發票消費金額突破1億元。

他指出，「竹北購物節」成功行銷微創店家及青農小物，也為地方打開市場能見度，不僅能扶持在地品牌，也促進在地經濟與提升在地認同。