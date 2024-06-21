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張善政籲國土法提高協商層級 桃市府舉實例強調有必要

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今赴行政院會呼籲中央將國土計畫法提高到院會層級，桃園都發局也舉實例強調跨部會協商的必要性（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今赴行政院會呼籲中央將國土計畫法提高到院會層級，桃園都發局也舉實例強調跨部會協商的必要性（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政今赴行政院會指國土計畫現行草案有諸多不完備及目的事業法令競合之處，呼籲中央將計畫提高到院會層級，由國發會或固定政委主責跨部會協商；桃園市都發局也以國土保育區第2類用為例，指該土地畫設原則與農業發展地區第3類重疊，中央若不說明清楚，恐衍伸後續爭議，修法也將被誤解。

桃園市都發局指出，桃園因應航空城、桃竹苗大矽谷、龍潭科學園區擴建等重大建設開發，初估到2026年為止，尚需3958公頃產業用地，市府為此已啟動第二階段縣市國土計畫專案通盤檢討，預計今年10月下旬完成，屆時會帶著檢討成果到全市13區開公聽會說明及收集民意，11月送桃園市國土計畫審議會審查，最後再提報給內政部。

都發局表示，土地相關管理法規複雜，若相關各部會未充分協商，民眾恐誤解立法原意。就目前現行草案內容來看，農業部迄今未明確說明農1和農2未來用途，僅以全國糧食生產率保底數量要求各縣市保留農地面積，然農地面積和產能不應完全劃上等號，糧食生產率更不應僅以農地面積為基底。

另外，中央環境敏感圖資多年未更新且精準度未明，卻要求各縣市政府依照此圖資進行劃設為國土保育地區第1類，不甚合理，而國土保育地區第2類與農業發展地區第3類的畫設原則也有重疊情形，可能造成各縣市畫設成果不一。中央若不清楚說明，恐衍伸後續爭議，修法也將受到誤解。

桃園市政府向中央喊話，土地制度變革影響人民財產，期待中央各部會多協商，正視須配合修訂的法規，避免明年國土法上路，相關法規未能與時俱進，地方政府無法適從，民眾權益因而延宕。

修法 農地

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