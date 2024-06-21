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農民抽穗期憂心供水不穩影響收成 北水分署穩定供灌再人工增雨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
寶山+寶二水庫合計蓄水量已達3106萬噸，蓄水率85.1%，水情狀況良好。圖／北水分署提供
寶山+寶二水庫合計蓄水量已達3106萬噸，蓄水率85.1%，水情狀況良好。圖／北水分署提供

先前水情不穩，限制農業供灌，也引發許多農民憂心抽穗期供水若不穩會影響收成。北區水資源分署表示，石門水庫截至今下午3時許，水庫蓄水量還有6885萬噸、蓄水率33.6%，且提供農水署桃園及石門管理處每旬1240萬噸水供灌，目前各項用水供應穩定。

北水分署指出，今年一期稻作6月已開始抽穗，在分署與農水署桃園、石門管理處合作下，每旬提供2管理處每10天共1240萬噸水，給予農田供灌，每天使用樣由各管理處自行調配，6月預計提供約3700萬噸，也鼓勵持續使用埤塘及河川水源供灌，請農民安心供水可順利完成供灌收割。

而新竹地區用水由頭前溪及寶山+寶二水庫供應，截至今下午1時，寶山+寶二水庫合計蓄水量已達3106萬噸，蓄水率85.1%，水情狀況良好。

石門水庫目前蓄水量雖未達4成，但時序將進入夏季7至9月颱風盛行季節，離水庫滿水位空間（約1.35億立方公尺）可提供颱風期間滯留洪水使用。分署將密切關注氣象資訊，審慎因應降雨不確定性及可能颱風豪雨影響，與各供水單位做好防颱減災及原水高濁度因應整備，確保地區供水穩定。

至於短期氣象資料顯示，近日午後中部以北有雷陣雨、山區有短暫雷陣雨，將加強守視節水操作及加強引水，且於天候條件適當實施人工增雨，今下午評估後也於石門及寶二水庫人工增雨，以利各類用水供應無虞。

北水分署今評估，於石門及新竹水庫實施人工增噢。圖／北水分署提供
北水分署今評估，於石門及新竹水庫實施人工增噢。圖／北水分署提供
石門水庫截至今下午3時許，水庫蓄水量還有6885萬噸、蓄水率33.6%。圖／北水分署提供
石門水庫截至今下午3時許，水庫蓄水量還有6885萬噸、蓄水率33.6%。圖／北水分署提供

桃園 石門水庫 颱風

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