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影／苗栗苑港漁港地標彩虹橋重新亮化 下月開放迷人炫麗景觀
苗栗縣苑港漁港的景觀橋完工多年，往年裝飾有炫麗的LED燈，吸引許多遊客和民眾來賞景打卡，並贏得「彩虹橋」、「情人橋」的美名，但幾年前橋上的燈具陸續受損，有的還連著電線垂落在半空，成為安全隱患，一度封橋；經地方反映陳情後，縣府最近已重新將彩虹橋完成亮化，七彩變換的景致十分迷人，目前雖還未開放，但已有許多人「搶鮮」取景。
縣府農業處指出，這次苑港彩虹橋的亮化裝飾工程3月15日動工，工程經費約300萬元，施工廠家6月間已報完工，縣府將在驗收完成後，開放民眾上橋賞景，預計7月間即可開放。這次工程共使用202條全彩LED燈條，另外2道高聳的橋柱，基於維修難度高，因此是以18盞的全彩投射燈來亮化。
苗栗縣政府十多年前陸續將縣內重要橋梁推動亮化工程，希望將縣內各大地標橋梁亮化，打造城市之美，但後來因電費支出、燈具損壞等因素，一些大橋也先後「熄燈」，引起不少縣民關注和感嘆；有的新橋完工後，改以投射燈方式亮化，但視覺效果遠不如先前的LED炫麗的效果。
苑港漁港的彩虹橋最近已開始點燈，整座橋在夜間炫麗呈現，許多民眾和攝影工作者聞訊前往欣賞，對彩虹橋在夜間恢復炫麗迷人的景致感到開心。
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