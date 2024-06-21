桃園埤塘景觀好 步道不平整煞風景意外頻傳更傷人

桃園市編號1-16號埤塘在桃園、蘆竹區交界，是全市第一個綠美化景觀示範埤塘，縣府時期啟用後路面一直未定時檢修，副議長李曉鐘、議員張桂綿日前接到反映，埤塘步道不平整，最近頻傳散步和運動的民眾摔倒，輕重傷都有。

因為受傷意外頻傳，已經有民眾先在步道隆起的透氣磚噴白漆，提醒大家小心。李曉鐘、張桂綿前天要求代管單位蘆竹區公所，在隆起的透氣磚前放置三角錐，昨天再邀集中油、公所人員會勘，按照決議今天上午已經派工先整平凸起最嚴重的位置，另外，這次的整修及強化臨時廁所，方便民眾使用。

李曉鐘指出，桃園市小大埤塘數量最多時超過1萬，現在也還有6、7千座，密度全國第一，而且配合都市休閒建設發展，朝景觀埤塘方向規畫。他要求市府應盤點已經啟用的景觀埤塘，像蘆竹區1-16號埤塘步道年久失修，早上下午甚至晚上都有鄉親來這裡健走、運動，卻走或跑在危險步道上，小則摔倒擦傷，嚴重的虎口裂傷、斷牙、手腳臉撕裂傷，很多長者在埤塘散步禁不起摔，步道一定要平整。

議員張桂綿要求除了整平步道，負責代管的區公所也要投保意外險，沒有人願意受傷，但是因為公共設施的問題導致受傷，應予理賠。

市府表示，景觀埤塘目前都由工務局負責施工，或工程委由區公所代為執行，像今天下午動工的桃園大圳1-4號埤塘環湖步道工程，就委由桃園區公所執行，完工後由公所代管。蘆竹區公所表示，1-16號埤塘產權為農水署桃園管理處，中油桃煉廠租用，過去是桃園區、蘆竹區兩個公所輪流管理一年，不過後來全由蘆竹區公所代管。

民眾向李曉鐘、張桂綿反映，蘆興南路的1-16埤塘水質清澈，又有1200公所環湖步道，大家都喜歡來這裡運動，原本全是透氣磚的步道，因為裡面有住家，前面300公尺後來改為柏油路面，下雨時容易積水，透氣磚幾乎沒看見維護，目前至少有4個位置隆起，最嚴重的在550公尺位置，每個凸起的位置都有摔倒。