快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園埤塘景觀好 步道不平整煞風景意外頻傳更傷人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
李曉鐘要求市府盤點所有的景觀埤塘步道，務必平整不能再傳意外。記者鄭國樑／攝影
李曉鐘要求市府盤點所有的景觀埤塘步道，務必平整不能再傳意外。記者鄭國樑／攝影

桃園市編號1-16號埤塘在桃園、蘆竹區交界，是全市第一個綠美化景觀示範埤塘，縣府時期啟用後路面一直未定時檢修，副議長李曉鐘、議員張桂綿日前接到反映，埤塘步道不平整，最近頻傳散步和運動的民眾摔倒，輕重傷都有。

因為受傷意外頻傳，已經有民眾先在步道隆起的透氣磚噴白漆，提醒大家小心。李曉鐘、張桂綿前天要求代管單位蘆竹區公所，在隆起的透氣磚前放置三角錐，昨天再邀集中油、公所人員會勘，按照決議今天上午已經派工先整平凸起最嚴重的位置，另外，這次的整修及強化臨時廁所，方便民眾使用。

李曉鐘指出，桃園市小大埤塘數量最多時超過1萬，現在也還有6、7千座，密度全國第一，而且配合都市休閒建設發展，朝景觀埤塘方向規畫。他要求市府應盤點已經啟用的景觀埤塘，像蘆竹區1-16號埤塘步道年久失修，早上下午甚至晚上都有鄉親來這裡健走、運動，卻走或跑在危險步道上，小則摔倒擦傷，嚴重的虎口裂傷、斷牙、手腳臉撕裂傷，很多長者在埤塘散步禁不起摔，步道一定要平整。

議員張桂綿要求除了整平步道，負責代管的區公所也要投保意外險，沒有人願意受傷，但是因為公共設施的問題導致受傷，應予理賠。

市府表示，景觀埤塘目前都由工務局負責施工，或工程委由區公所代為執行，像今天下午動工的桃園大圳1-4號埤塘環湖步道工程，就委由桃園區公所執行，完工後由公所代管。蘆竹區公所表示，1-16號埤塘產權為農水署桃園管理處，中油桃煉廠租用，過去是桃園區、蘆竹區兩個公所輪流管理一年，不過後來全由蘆竹區公所代管。

民眾向李曉鐘、張桂綿反映，蘆興南路的1-16埤塘水質清澈，又有1200公所環湖步道，大家都喜歡來這裡運動，原本全是透氣磚的步道，因為裡面有住家，前面300公尺後來改為柏油路面，下雨時容易積水，透氣磚幾乎沒看見維護，目前至少有4個位置隆起，最嚴重的在550公尺位置，每個凸起的位置都有摔倒。

李曉鐘、張桂綿昨天會勘時，要求先整平550公近凸起最嚴重的位置，這裡有中油的鐵門已損壞，與中油3處觀測井人孔蓋低於步道都要一併修好，同時強化原有的臨時廁所和照明設備。公所、中油人員都同意盡快辦理，公所昨天會勘後就排訂施工計畫，今天上午派員開始整平步道，預計一周內完成。

蘆竹區公所今天開始裝設往臨時廁所的照明設備。記者鄭國樑／攝影
蘆竹區公所今天開始裝設往臨時廁所的照明設備。記者鄭國樑／攝影
蘆竹區公所昨天和議員會勘後，今天火速派工整修凸起的步道。記者鄭國樑／攝影
蘆竹區公所昨天和議員會勘後，今天火速派工整修凸起的步道。記者鄭國樑／攝影
民眾在步道隆起的透氣磚噴白漆，提醒大家不要摔倒。記者鄭國樑／攝影
民眾在步道隆起的透氣磚噴白漆，提醒大家不要摔倒。記者鄭國樑／攝影
蘆興南路1之16號埤塘風景優美，但是步道不平整頻傳意外。記者鄭國樑／攝影
蘆興南路1之16號埤塘風景優美，但是步道不平整頻傳意外。記者鄭國樑／攝影

中油 桃園 運動

延伸閱讀

桃園藍議員籲速修財劃法 張善政：市府立場與黨團一致

桃園龍舟137隊拚奪標市長掀戰火 警消環電4強猛男搶冠

桃園捷運綠線北段7站2026先行 民代質疑配套措施跟不上

苗栗大湖男子釣魚失蹤疑似溺水 消防人員持續搜救中

相關新聞

新竹球場檢測說法矛盾、廠商法律戰反擊 高虹安的政治紅利恐成阻力

九合一選舉期間，高虹安屢屢將新竹棒球場當作主要攻擊點，指責前市長林智堅管理不當，引發選民的共鳴，如今上任超過一年半，這個曾經幫助她取得政治紅利的市政建設，已快變成她的政治包袱，由於進度遲緩...

桃園埤塘景觀好 步道不平整煞風景意外頻傳更傷人

桃園市編號1-16號埤塘在桃園、蘆竹區交界，是全市第一個綠美化景觀示範埤塘，縣府時期啟用後路面一直未定時檢修，副議長李曉...

竹縣芎林5村部分地區27日停水 請用戶提早儲水備用

台灣自來水公司辦理新竹縣芎林鄉石潭村5、6鄰（下別莊）供水機電工程，預計6月27日上午9點至下午5點止，共計8小時停水施...

台積電等企業該負責蓋宿舍？ 民代認為社宅責任不可少

賴清德總統日前表態希望企業界應幫員工蓋宿舍，引發各界討論，新竹尤其受關注，因竹科所在地房價暴漲，「台積電效應」持續發威，...

新竹房價飆漲 學者、民代建言：企業應提供宿舍

新竹房價飆漲卻盼不到社宅是全台縮影，這裡有台積電等科技業設廠，員工高收入間接推高房價和租金，恐讓非科技業青年受害，學者警...

竹市補貼1年6千 租房族：杯水車薪

新竹租金隨著房價節節攀升，漲幅讓人吃不消，許多非竹科的年輕上班族月薪僅3、4萬元，難以負擔動輒萬元租金，又盼不到社宅完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。